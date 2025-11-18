Entwickler bringt iPad-Funktionen auf iPhones: Warum ihr diesen Trick nicht nachmachen solltet

Mit der Einführung von iPadOS 26 hat Apple seinen Tablets einige praktische Features verpasst. Dazu zählen etwa Apps, die sich jetzt in eigenen Fenstern öffnen und so besseres Multitasking erlauben. Leider sind die Neuerungen, die die Tablets fast schon zu einem Mac machen, nur iPads vorbehalten. Wer ein iPhone hat, schaut in die Röhre. Der Entwickler Duy Tran hat sich an diesem Fakt gestört und eine Lösung dafür gefunden.

Wie iPad-Features auf einem iPhone landen

In einem Video auf X zeigt er, dass er auf seinem iPhone 17 Pro Max Apps in eigenen Fenstern öffnen kann – so wie beim iPad. Zudem gibt es einen Dock-Bereich und einen Stage-Manager, um mehrere Apps zu organisieren. Wie iDeviceCentral berichtet, basiert der Trick, der die iPad-Funktionen auf ein iPhone bringt, auf der Modifikation der Datei „MobileGestalt.Plist“.

Die Datei enthält verschiedene Systemparameter des iPhones, die eigentlich verschlüsselt sind. Dazu zählen etwa die Geräte-ID oder die Farbvariante des Smartphones. Im Laufe der Jahre wurden diese aber von einigen Entwickler:innen entschlüsselt und ihre Funktion offengelegt. Unter den Parametern der „MobileGestalt.Plist“ finden sich auch die Geräteart, das Modell und zugehörige Funktionen. Durch die Modifikation der Parameter wird dem iPhone im Grunde vorgegaukelt, dass es in Wahrheit ein iPad wäre und problemlos auf Stage-Manager und Dock zugreifen kann.

Der Trick funktioniert dabei wohl bei allen Geräten bis iOS 26.1 und sogar mit der iOS 26.2 Beta 1. Allerdings solltet ihr jetzt nicht direkt euer iPhone herausholen und die Anleitung der Entwickler befolgen. Denn dafür sind zwei Dateien notwendig, die eigentlich als Malware geschrieben wurden. Sie sind in der Lage, so tief in die Dateipfade eures iPhones einzugreifen, dass sie die „MobileGestalt.Plist“ ändern können – und das, ohne dabei die Sicherheitsmechanismen eures iPhones auszulösen.

Durch die Anleitung könntet ihr Änderungen an eurem iPhone vornehmen, die ihr nicht beabsichtigt. Im Zweifel schadet ihr dadurch nicht nur der Sicherheit eures Apple-Smartphones, sondern könntet es sogar unbrauchbar machen. In der Anleitung heißt es etwa, dass iPhones in einer Boot-Schleife hängen bleiben können, wenn auch nur ein Parameter nicht in den richtigen Bereich kopiert wird. Dementsprechend benötigt ihr ein gutes Know-how beim Programmieren, wie den Umgang mit Python 3, um die Änderungen reibungslos durchzuführen.

Duy Tran betont unter seinem Video zudem, dass die Tage, an denen sich der Trick durchführen lässt, bald gezählt sein könnten. Angeblich soll Apple die Lücke im System schon mit iOS 26.2 Beta 2 schließen. Ob sich danach noch andere Wege finden lassen, um iPad-Features auf ein iPhone zu bringen, ist nicht bekannt. Ferner ist nicht sicher, wie sich die Geräte verhalten, bei denen die Änderungen vor dem Schließen der Lücke durchgeführt wurden.

