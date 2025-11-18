Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Entwickler bringt iPad-Funktionen auf iPhones: Warum ihr diesen Trick nicht nachmachen solltet

Ein Entwickler hat einen spannenden iPhone-Hack festgehalten. Über Umwege landen praktische iPad-Funktionen auch auf Apples Smartphone. Allerdings sollte euch sein Trick nicht zum Nachahmen animieren.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Entwickler bringt iPad-Funktionen auf iPhones: Warum ihr diesen Trick nicht nachmachen solltet
Ein Trick bringt iPad-Funktionen auf das iPhone. (Bild: Shutterstock/Mehaniq)

Mit der Einführung von iPadOS 26 hat Apple seinen Tablets einige praktische Features verpasst. Dazu zählen etwa Apps, die sich jetzt in eigenen Fenstern öffnen und so besseres Multitasking erlauben. Leider sind die Neuerungen, die die Tablets fast schon zu einem Mac machen, nur iPads vorbehalten. Wer ein iPhone hat, schaut in die Röhre. Der Entwickler Duy Tran hat sich an diesem Fakt gestört und eine Lösung dafür gefunden.

Anzeige
Anzeige

Wie iPad-Features auf einem iPhone landen

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In einem Video auf X zeigt er, dass er auf seinem iPhone 17 Pro Max Apps in eigenen Fenstern öffnen kann – so wie beim iPad. Zudem gibt es einen Dock-Bereich und einen Stage-Manager, um mehrere Apps zu organisieren. Wie iDeviceCentral berichtet, basiert der Trick, der die iPad-Funktionen auf ein iPhone bringt, auf der Modifikation der Datei „MobileGestalt.Plist“.

Die Datei enthält verschiedene Systemparameter des iPhones, die eigentlich verschlüsselt sind. Dazu zählen etwa die Geräte-ID oder die Farbvariante des Smartphones. Im Laufe der Jahre wurden diese aber von einigen Entwickler:innen entschlüsselt und ihre Funktion offengelegt. Unter den Parametern der „MobileGestalt.Plist“ finden sich auch die Geräteart, das Modell und zugehörige Funktionen. Durch die Modifikation der Parameter wird dem iPhone im Grunde vorgegaukelt, dass es in Wahrheit ein iPad wäre und problemlos auf Stage-Manager und Dock zugreifen kann.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Der Trick funktioniert dabei wohl bei allen Geräten bis iOS 26.1 und sogar mit der iOS 26.2 Beta 1. Allerdings solltet ihr jetzt nicht direkt euer iPhone herausholen und die Anleitung der Entwickler befolgen. Denn dafür sind zwei Dateien notwendig, die eigentlich als Malware geschrieben wurden. Sie sind in der Lage, so tief in die Dateipfade eures iPhones einzugreifen, dass sie die „MobileGestalt.Plist“ ändern können – und das, ohne dabei die Sicherheitsmechanismen eures iPhones auszulösen.

Durch die Anleitung könntet ihr Änderungen an eurem iPhone vornehmen, die ihr nicht beabsichtigt. Im Zweifel schadet ihr dadurch nicht nur der Sicherheit eures Apple-Smartphones, sondern könntet es sogar unbrauchbar machen. In der Anleitung heißt es etwa, dass iPhones in einer Boot-Schleife hängen bleiben können, wenn auch nur ein Parameter nicht in den richtigen Bereich kopiert wird. Dementsprechend benötigt ihr ein gutes Know-how beim Programmieren, wie den Umgang mit Python 3, um die Änderungen reibungslos durchzuführen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Duy Tran betont unter seinem Video zudem, dass die Tage, an denen sich der Trick durchführen lässt, bald gezählt sein könnten. Angeblich soll Apple die Lücke im System schon mit iOS 26.2 Beta 2 schließen. Ob sich danach noch andere Wege finden lassen, um iPad-Features auf ein iPhone zu bringen, ist nicht bekannt. Ferner ist nicht sicher, wie sich die Geräte verhalten, bei denen die Änderungen vor dem Schließen der Lücke durchgeführt wurden.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

iPhone 14 und 14 Pro
14 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren