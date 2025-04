Endlich mehr Mac-Funktionen fürs iPad? Was ein Insider über iPadOS 19 berichtet

iPadOS 19 könnte das iPad dem Mac so nahe bringen wie noch nie. (Foto: t3n)

Der M4-Chip, mit dem Apple das aktuelle iPad Pro ausgestattet hat, sorgt dafür, dass das Tablet leistungsstärker als einige Laptops ist. Allerdings kann das iPad aufgrund von Einschränkungen, die das Betriebssystem iPadOS mit sich bringt, nicht vollumfänglich das leisten, was Laptops können.

iPadOS 19 soll einige Verbesserungen beinhalten

Beispiele gefällig? Es fehlen einige Multitasking-Funktionen und auch das Anlegen von mehreren Nutzer:innen-Accounts ist nicht möglich. Das ärgert viele Apple-Nutzer:innen, da die Hardware-Komponenten des iPads mittlerweile so weit sind, ein vollwertiges Desktop-Erlebnis zu ermöglichen – die Software damit aber nicht Schritt hält.

Das könnte sich aber womöglich schon bald ändern. Wie Marc Gurman, der bekannt dafür ist, in Apple-Belangen sehr gut informiert zu sein, in seinem Power-on Newsletter auf Bloomberg berichtet plant der US-Konzern mit dem Update auf iPadOS 19 einige Verbesserungen.

Das steht im Mittelpunkt der iPadOS-Weiterentwicklung

Die Überarbeitung des iPad-Betriebsystems soll dazu führen, dass das Tablet einem Mac so ähnlich wie noch nie wird. Geplant ist die Veröffentlichung von iPadOS 19 für den September oder Oktober dieses Jahres.

Gurman hebt drei Aspekte hervor: verbesserte Produktivitätsfunktionen, eine erweiterte Fensterverwaltung sowie optimierte Multitasking-Optionen. Dazu soll es Design-Anpassungen geben.

Darin bestehen bislang die Unterschiede zwischen iPadOS und MacOS

Klar ist, dass Apple weiterhin darauf verzichtet, das iPad mit dem MacOS-Betriebssystem auszustatten. Durch die Weiterentwicklung von iPadOS könnten laut Gurman aber die Hoffnungen vieler iPad-Nutzer:innen, die sich schon lange neue Funktionen wünschen, erfüllt werden. Ein großer Unterschied zwischen iPadOS und MacOS ist bislang das Dateisystem. Während MacOS-Nutzer:innen über den Finder Dateien flexibel verwalten können, haben iPadOS-Nutzer:innen über eine App nur einen eingeschränkten Zugriff auf das Dateisystem.

Detaillierte Informationen, was iPadOS 19 möglich machen wird und was nicht, dürfte es am 9. Juni auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) geben – dort könnte die offizielle Vorstellung von iPadOS 19 erfolgen.