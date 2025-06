iPadOS 26: iPad bekommt Fenster und Multitasking

Wie schon vorab durchgesickert war, hat Apple die Versionsnummern seiner verschiedenen OS-Versionen wie macOS 26 oder iOS 26 angeglichen: Mit iPadOS 26 hat der Konzern im Rahmen der WWDC-Keynote neue Funktionen fürs iPad vorgestellt – und zwar eine ganze Menge.

Apple: Größter iPadOS-Release aller Zeiten

Apple selbst spricht vom „größten iPadOS-Release aller Zeiten“. Der Fokus liegt entsprechend nicht nur auf der Integration von Apple Intelligence sowie der neuen Designsprache „Liquid Glass“. Vielmehr bringt das neue iPad-Betriebssystem eine ganze Reihe von vom Mac bekannten Funktionen auf das Apple-Tablet.

Die sichtbarste Neuerung: Das iPad bekommt Fenster. Damit lassen sich mehrere App-Bildschirme auf einmal öffnen. Nutzer:innen können die Größen anpassen und die Fenster hin und herschieben. Zudem lassen sich die Fenster über die vom Mac bekannten Buttons schließen oder minimieren.

iPad bekommt Fenster und genaueren Zeiger

Die Navigation ist sowohl über den Touchscreen als auch über ein angeschlossenes Trackpad möglich. Wie am Mac soll eine Art Mauszeiger eine genauere Kontrolle ermöglichen.

Neu ist auch eine Menüleiste, die oben auf dem iPad-Bildschirm angebracht ist – im neuen gläsernen Apple-Design. Hier lassen sich die für die jeweilige App verfügbaren Befehle aufrufen. Für Entwickler:innen ergibt sich die Möglichkeit, die Menüleiste für ihre jeweiligen Anwendungen anzupassen.

Das Fenstersystem soll laut Apple ab Herbst 2025 allen iPads zur Verfügung stehen, die das neue iPadOS 26 bekommen. Ein M4-Chip wie beim iPad Pro sei jedenfalls keine Voraussetzung dafür, hieß es im Rahmen der Keynote.

Ebenfalls die produktive Arbeit am iPad erleichtern soll die aufgepeppte Dateien-App. Die soll zum einen ein neues Design bekommen, in dem Dokumente übersichtlicher dargestellt werden. Außerdem sollen sich Ordner direkt in die Dock-Leiste verschieben lassen.

Mit der Vorschau-App, die Apple mit iPadOS 26 aufs iPad bringt, können Nutzer:innen künftig einfach Bilder oder PDFs bearbeiten. Für professionelles Arbeiten am iPad ist sicher auch die neue Background-Tasks-Funktion förderlich, dank der sich länger andauernde Prozesse künftig auch im Hintergrund ausführen lassen.

Audioaufnahmen in Studioqualität mit Airpods

Für Content-Ersteller:innen wahrscheinlich eine interessante Neuerung sind die Updates bei den Audio- und Video-Features. So sollen sich dank Stimmisolierung und mit Airpods Audioaufnahmen in Studioqualität bewerkstelligen lassen. Ähnliches gilt für Videoaufnahmen, etwa für Youtube-Inhalte.

