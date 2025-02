iPhone 16e: Warum das Apple-Smartphone schneller günstiger werden könnte als seine Vorgänger

Apples iPhones waren noch nie so richtig günstig, dafür aber wertstabil. Während die Vergleichsplattform Idealo im Januar 2025 prognostizierte, dass Interessent:innen beim Kauf eines Galaxy S25 vielleicht schon zwei Monate nach dem Start rund 20 Prozent sparen können, ist ein derartiger Preisrutsch bei iPhones in der Regel unwahrscheinlich. Wie Guenstiger.de beobachtet hat, ist der Preis des iPhone 16 in der Grundversion nach fünf Monaten am Markt von 949 auf 769 Euro gesunken. Das entspricht einer Ersparnis von nur 19 Prozent. Die Zahlen decken sich mit denen anderer Portale wie Idealo oder Geizhals.

iPhone 16e erst nach Monaten ein guter Deal?

Und wie stehen die Chancen auf einen schnellen Preisfall beim neuen iPhone 16e. Blickt man auf die Vorgängermodelle, also die iPhone-SE-Reihe, zunächst nicht so gut. Guenstiger.de hat den Preisverlauf der Apple-Smartphones von 2020 und 2022 nachverfolgt. So sei das iPhone SE von 2022 nach zwei Monaten im Handel lediglich um sieben Prozent im Preis gesunken. Erst nach sieben Monaten wurden bei ersten Online-Händlern 399 Euro für die Version mit 64 Gigabyte Speicher fällig. Das waren 23 Prozent weniger als von Apple aufgerufen wurde. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Modell lag bei 529 Euro. Ähnlich sah die Verlaufskurve demnach beim Modell von 2020 aus, das seinen Tiefstpreis sechs Monate nach Marktstart erreicht hatte. Anschließend sei das Gerät wieder teurer geworden.

Zum Zeitpunkt der Entstehung der Prognose war bei der Vergleichsplattform noch vom „iPhone SE 2025“ die Rede. Dass Apple das Gerät stattdessen als 16e auf den Markt bringt, war zu dem Zeitpunkt zwar im Gespräch, aber eben auch nicht zu einhundert Prozent sicher. Im Prinzip handelt Apple aber ähnlich wie bei den SE-Modellen. Im Gehäuse steckt der A18-Prozessor aus dem iPhone 16 mit minimalen Änderungen, statt zwei ist nur eine Kamera verbaut. Allerdings liegt der Startpreis mit 699 Euro deutlich über dem der SE-Modelle.

Laut Nicole Berg, Head of Communications bei Guenstiger.de, ist das immerhin eine gute Nachricht für Sparfüchse. Sie sagt auf t3n-Nachfrage: „Schaut man sich die aktuellen Preise im Onlinehandel an, wird das normale iPhone 16 128GB bereits ab 760 bis 800 Euro angeboten. Da das iPhone 16e ab 699 Euro in den Handel kommt, ist die preisliche Differenz zum Flaggschiff sehr gering. Wir gehen daher davon aus, dass das 16e nach Marktstart etwas schneller im Preis fallen wird, als seine SE-Vorgänger, damit das Modell für Käufer wirklich als preiswerte Alternative wahrgenommen wird.“

Seit dem 21. Februar kann man das iPhone 16e bei Apple vorbestellen. Im Handel ist es dann ab dem 28. Februar erhältlich. Vielleicht muss man danach auf den richtig guten Deal gar nicht so lange warten.

