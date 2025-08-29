iPhone 17 Air: Ist das dünne Apple-Smartphone gar nicht das Gerät, auf das alle warten?

Am 9. September soll es vorbei sein mit der iPhone-Tristesse. Dann lädt Apple schließlich zur großen Keynote ein und anders als in den vergangenen Jahren soll das Unternehmen 2025 eine echte Design-Neuheit präsentieren. Die Rede ist vom iPhone 17 Air. Seit über einem Jahr berichten Fachleute darüber. Hauchdünn, luftig leicht, ganz anders als die anderen Geräte der Serie, die wohl mehr oder weniger gleich dünn oder dick bleiben wie die Vorgänger.