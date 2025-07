iPhone 17: Alle Infos zu Termin, Modellen und Design

Die iPhone-Keynote wird laut dem gut informierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman in der Woche ab dem 8. September stattfinden. Als wahrscheinlichster Tag gilt Dienstag, der 9. September, da Apple traditionell Dienstage für Produktvorstellungen bevorzugt. Alternativ kämen auch Montag (8.) oder Mittwoch (10.) infrage, meint der Apple-Experte. Zum Vergleich: Das iPhone-16-Event fand im Vorjahr am 9. September (Montag) statt, Vorbestellungen begannen am darauffolgenden Freitag.

Vier Modelle geplant – Plus-Variante entfällt

Apple wird, so glaubt es die Gerüchteküche, vier neue iPhone-Modelle präsentieren: das Standard-iPhone 17, das besonders dünne iPhone 17 Air als neuen Formfaktor sowie die Premium-Modelle iPhone 17 Pro und 17 Pro Max mit der besten Chip- und Kamera-Ausstattung. Ein Plus-Modell, also ein größeres Standard-iPhone, soll es diesmal nicht geben.

Neben den iPhones erwartet man, sollte Apple seinem üblichen Produkttakt folgen, auch neue Apple-Watch-Modelle. Die dritte Generation der Apple Watch Ultra könnte mit Satellitenfunk ausgestattet sein, außerdem wird eine Series 11 erwartet – und vielleicht ein neues SE-Einsteigermodell.

Produktion in China und Indien gestartet

Die Fertigung des iPhone 17 läuft bereits an. Laut Berichten aus Indien hat Apples Hauptfertiger Foxconn die Produktion sowohl in China als auch in Indien aufgenommen.

Wichtige Komponenten wie Gehäuse, Bildschirme und Kameramodule sind in den vergangenen Wochen in den Fabriken eingetroffen. Mit Ausnahme des iPhone 17 Air sollen alle Modelle von Beginn an auch in Indien produziert werden.

Für die Pro-Modelle plant Apple laut Leak-Experte Sonny Dickson ein „kupferartiges Orange“ als besondere Farbvariante. Daneben werden Schwarz, Grau und Silber erwartet – ähnlich wie bei den Vorgängermodellen. Das Gehäuse ist wieder aus Titan, meint man in der Szene. Die Kameraanordnung soll sich über die gesamte Gerätebreite erstrecken, wie man es von vielen Android-Geräten kennt.

Das iPhone 17 Air soll in einer speziellen, dezenten Farbe namens „Sky Blue“ erscheinen, wie der Leaker Majin Bu berichtet. Zudem arbeite Apple an einer Weiterentwicklung der Dynamic Island – der Anzeigebereich um die Kamera-Einbuchtung soll in den kommenden Jahren mit mehr Funktionen und besserer Systemintegration aufgerüstet werden.

