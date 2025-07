iPhone 17: Analysten rechnen mit höheren Preisen – so teuer sollen die Modelle werden

Der iPhone-Konzern Apple plant eine Preiserhöhung von 50 US-Dollar für mindestens drei von vier iPhone-17-Baureihen. Das geht aus einem Bericht der Investmentgesellschaft Jefferies hervor. Analyst Edison Lee berichtet, dass die Preiserhöhung mindestens das iPhone 17 Air (von Lee als „Slim“ bezeichnet), das 17 Pro und das 17 Pro Max betreffen wird. Früheren Gerüchten zufolge könnten allerdings alle Modellreihen teurer werden, also auch das iPhone 17.

Anzeige Anzeige

Wirtschaftliche Hintergründe

Die Preiserhöhungen werden laut Jefferies notwendig, um „steigende Komponentenkosten“ und die unter der Trump-Administration eingeführten Zölle auf China-Waren auszugleichen. Apple hat bereits große Produktionskapazitäten nach Indien verlagert. Allerdings drohen auch hier Strafzölle, da die USA eine Verlagerung der Produktion in Apples Heimat fordern – obwohl iPhones nie in den USA hergestellt wurden.

Apple will in seinem Marketing die Preiserhöhung offenbar nicht mit den Zöllen in Verbindung bringen, sondern mit neuen Funktionen werben. Jefferies bewertet die Apple-Aktie aktuell mit „Halten“, nicht mit „Kaufen“. Im zweiten Quartal soll Apple in den USA ein Wachstum von bis zu 22 Prozent über die Mobilfunkanbieter erzielt haben. Quartalszahlen bringt Apple am Abend es 31. Juli heraus.

Anzeige Anzeige

Auswirkungen für Europa

Welche Preisänderungen in Europa zu erwarten sind, bleibt unklar, Jefferies berichtete zunächst nur über den US-Markt. Apple verlangt in der EU grundsätzlich höhere Preise als in den USA – trotz des gefallenen Dollar-Kurses.

Das günstige iPhone 16 kostet in Deutschland jetzt 949 Euro ohne Vertrag, die Pro-Modelle beginnen bei 1.199 Euro. Ein vollausgestattetes iPhone 16 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher kostet bei Apple sogar 1.949 Euro. Die neuen iPhones werden allesamt im September erwartet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema