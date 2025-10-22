Anzeige
News
iPhone-17-Boom: Apple-Aktie auf Allzeithoch, Bewertung kratzt an 4 Billionen Dollar

Getrieben von der hohen Nachfrage nach dem iPhone 17 ist der Kurs der Apple-Aktie auf ein Allzeithoch gesprungen. Apple ist jetzt fast vier Billionen US-Dollar wert – kann aber nur Platz zwei in dem Ranking erobern. Und auch sonst ist nicht alles nur rosig.

Von Jörn Brien
2 Min.
Apples iPhone 17

Apples iPhone 17 kommt gut an. (Bild: Apple)

Die iPhone-17-Reihe hat sich in den ersten Tagen nach dem Launch in den Kernmärkten USA und China deutlich besser verkauft als die Vorgänger im Jahr 2024 – ein Plus von 14 Prozent verbuchte die Analysefirma Counterpoint Research. Die Aktionär:innen freut‘s: Die Apple-Aktie kletterte auf ein neues Rekordhoch.

Apple hinter Nvidia auf Platz zwei

In puncto Marktkapitalisierung kratzt der iPhone-Konzern damit an der Marke von vier Billionen Dollar und konnte Microsoft von Platz zwei verdrängen. Ganz vor thront aber weiter Nvidia, das knapp 4,5 Billionen Dollar wert ist.

Counterpoint zufolge ist die Nachfrage aktuell vor allem getrieben von dem Basismodell iPhone 17, das in den ersten zehn Tagen nach dem Verkaufsstart allein in China doppelt so häufig verkauft wurde wie das iPhone 16. Allerdings warten die Chines:innen noch auf den Start des iPhone Air.

iPhone 17 in China, Pro Max in den USA begehrt

In den USA ist dagegen das iPhone 17 Pro Max derzeit am beliebtesten. Das liegt laut den Analyst:innen insbesondere an den Angeboten der Telekomfirmen. So gibt es für das Pro Max Nachlässe von bis zu zehn Prozent und Finanzierungsmöglichkeiten über 24 oder 36 Monate hinweg.

Das iPhone Air bleibt im Vergleich hinter den Erwartungen zurück und liegt nur leicht über den Verkäufen des iPhone 16 Plus, das es abgelöst hat. Der bevorstehende Verkaufsstart in China könnte hier aber noch einmal für Belebung sorgen.

Ansturm auf iPhone Air in China

Schon kurz nach Beginn der Vorbestellungsphase am 17. Oktober soll das schlanke, aber teurere Gerät jedenfalls bei den großen Apple-Stores schon ausverkauft gewesen sein. Apple plant allerdings Medienberichten zufolge dennoch, die Produktion des iPhone Air zu drosseln.

Bis Ende 2025 sollen demnach wohl rund eine Million iPhone Air weniger als zuvor geplant produziert werden. Deutlich mehr wird Apple demnach in diesem Zeitraum von den übrigen iPhone-17-Modellen herstellen – statt 88 Millionen sollen es insgesamt 94 Millionen Geräte werden.

Bleibt das iPhone Air in der Nische?

Als Grund für die geringere Nachfrage gilt das Preis-/Leistungsverhältnis. Das iPhone Air ist rund 250 Euro teurer als das teils besser ausgestattete iPhone 17. Counterpoint geht daher davon aus, dass das Air zunächst eher ein Nischenprodukt bleiben werde.

In knapp 50 Jahren Unternehmensgeschichte hat Apple einige Produkte auf den Markt gebracht, die gefloppt sind.
Und einen weitere Dämpfer gibt es bei den eigentlich sehr positiv erscheinenden Nachrichten aus der Apple-Aktienwelt. Denn nicht nur könnte Microsoft bei der Marktkapitalisierung schnell wieder an Apple vorbeiziehen, wenn es gute Quartalszahlen vorlegt.

Apple-Kursplus verpufft im Vergleich

Auch das Kursplus der Apple-Aktie liest sich im Vergleich gar nicht mehr so gut, wie Invezz betont. Denn während die Papiere des iPhone-Konzerns gegenüber dem Jahresbeginn um acht Prozent zulegten, verbuchte der Nasdaq-100-Index satte 19 Prozent an Zuwachs.

MIT Technology Review China Apple iPhone
