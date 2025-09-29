Anzeige
News
iPhone 17: Einige Modelle haben offenbar Probleme mit Apple Intelligence – das könnt ihr tun

Manche iPhone-17-Käufer können Apple Intelligence nicht aktivieren oder reaktivieren. Offenbar gibt es ein Serverproblem. Wann es gelöst wird, ist ungewiss.

1 Min.
iPhone 17: Einige Modelle haben offenbar Probleme mit Apple Intelligence – das könnt ihr tun

Apple Intelligence sorgt auf neuen iPhones für Probleme. (Bild: Shutterstock/PixieMe)

Käufer verschiedener iPhone-17-Modelle und des iPhone Air haben Probleme mit Apples KI-System Apple Intelligence. Ein Bug verhindert den vollständigen Download der notwendigen Supportdateien, die zwischen sieben und zehn Gigabyte groß sein können.

Wenn die KI plötzlich nicht mehr funktioniert

In Apples offiziellem Supportforum berichten Betroffene, dass die KI-Funktionen zunächst normal liefen, sich dann aber „reaktivieren“ mussten. Bei diesem Vorgang bricht der Download der Supportdateien ab. In einem Fall zeigten die Systemeinstellungen an, dass 6,59 Gigabyte installiert waren, doch die Aktivierung erfolgte nicht.

Ein Nutzer beschreibt: „Ich habe bereits versucht, das Gerät neu zu starten, die Einstellungen ein- und wieder auszuschalten, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen und mich aus meiner Apple-ID aus- und wieder einzuloggen.“ Bei ihm funktionierte Apple Intelligence, das KI-System von Apple, zwei Tage lang, bevor es ausfiel.

Das Problem tritt offenbar bei Modellen der neuesten iPhone-Generation auf. Berichte liegen mindestens vom iPhone 17 Pro, 17 Pro Max und Air vor. Auch EU-Bürger mit deutschsprachigen Einstellungen sind betroffen, obwohl Apple Intelligence in Deutschland regulär verfügbar ist.

Apple arbeitet an einer Lösung

Der Apple-Support ist laut Angaben aus dem offiziellen Supportforum über das Problem informiert. Apple arbeitet an einem Update, da serverseitige Änderungen allein nicht ausreichen.

Mögliche Workarounds bis zum Update

Laut einem Bericht von Macrumors können folgende Maßnahmen helfen:

  • Deaktivierung der Mobilfunkverbindung bei aktiver WLAN-Verbindung
  • Aktivierung und Deaktivierung des Flugzeugmodus
  • Änderung der Spracheinstellung, um einen neuen Downloadversuch zu starten

Drastischere Lösungen wie das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen oder des gesamten Geräts können ebenfalls funktionieren, führen aber zu Datenverlust. Sinnvoller erscheint es, auf iOS 26.1 zu warten, das im Oktober erscheinen soll. Alternativ könnte Apple auch ein Bugfix-Update 26.0.1 veröffentlichen.

