Gehäuse des iPhone 17 gesichtet? Warum ihr diesen Leak mit Vorsicht genießen solltet

Mit der Vorstellung des iPhone 17 inklusive aller Ableger ist nicht vor September 2025 zu rechnen. Trotzdem gibt es bereits seit Monaten Gerüchte zur Ausstattung und dem Aussehen der Serie. So soll es in diesem Jahr unter anderem ein besonders dünnes iPhone geben. Die Rede ist von einem iPhone 17 Air. Außerdem soll Apple die Rückseite der Smartphone-Serie neu gestalten. Wie beim Google Pixel soll eine schwarze Leiste die Kamera zieren. Ein Foto soll das Design jetzt belegen. Doch das ist mit Vorsicht zu genießen.

iPhone 17 – oder doch iPhone SE?

Das Bild wurde sowohl im chinesischen Netzwerk Weibo als auch auf X geteilt. Zu sehen sind zwei vermeintliche iPhone-Gehäuse nebeneinander in einer Plastikfolie. Auffällig ist der Bereich rund um die Kamera. Der schwarze Balken scheint die Gerüchte zu bestätigen. Allerdings gibt es nur eine Aussparung für eine Linse. Alle aktuellen Modelle haben allerdings mindestens zwei.

Auf der Musk-Plattform hat ein Account mit der Bezeichnung Majin Bu ein entsprechendes Bild geteilt. Der oder die Betreiber:innen wollen von einer Quelle erfahren haben, dass darauf das „neue iPhone-17-Design“ zu sehen sei. Eine Aussage, die nur rund zwei Stunden nach dem ersten Post wieder revidiert wird.

In einem zweiten Beitrag mit einem größeren Bildausschnitt ist zunächst wieder vom iPhone-17-Design die Rede. Ein weiterer Nutzer wundert sich jedoch über die Kameraaussparung und fragt, ob es sich nicht um das iPhone SE handeln könnte. Das ergebe Sinn, antwortet Majin Bu darauf, und ergänzt: „idk“. Die Abkürzung steht für „I don’t know“, also „Ich weiß es nicht.“

Außerdem sieht der Account nur für Pro-Modelle mehrere Kameralinsen voraus. Das Bild, mit dem er seine Behauptung untermauern will, sieht allerdings eher nach einem schlechten Photoshop-Versuch aus.

Leaker liegt oft daneben

Ohnehin genießt der X-Account keine große Glaubwürdigkeit, wie etwa José Adorno von BGR herausstellt. Demnach liege der Account oft daneben, wenn es um künftige Produktdesigns gehe. Oft teilt Majin Bu demnach auch falsche Bilder und korrigiert diese Stunden später. Lediglich bei der Voraussage neuer Hüllen sind die Informationen des Accounts akkurat. Das vermeintlich geleakte iPhone-17-Bild ist also mit Vorsicht zu genießen.

Das waren Apples größte Flops

