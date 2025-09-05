Anzeige
iPhone 17: Ab wann die Preise fallen – und wie viel du beim Warten sparen kannst

Am 9. September wird aller Voraussicht nach das iPhone 17 enthüllt. Ein Portal berichtet, wann damit gerechnet werden kann, dass die Preise für das neue Apple-Flaggschiff fallen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
iPhone 17: Ab wann die Preise fallen – und wie viel du beim Warten sparen kannst

Apple stellt im September neue Geräte vor. (Foto: Shutterstock/Champhei)

Am 9. September ist es soweit: Dann enthüllt Apple seine neuesten Produkte. Aller Voraussicht nach dürfte auch das neue iPhone 17 dabei sein. Zwei der großen Fragen, die viele Interessierte begleitet, lauten: Wie viel wird das neue Smartphone-Flaggschiff aus dem Hause Apple kosten? Und wann sollte man zugreifen, um nicht den Höchstpreis zu zahlen?

iPhone 16 Plus: 215 Euro Preisnachlass nach zwei Monaten

Das Online-Preisvergleichsportal guenstiger.de hat eine Analyse durchgeführt, um zu prognostizieren, wann die Preise etwas niedriger werden, denn rund um den Release sind die Preise erfahrungsgemäß am höchsten. Auf Basis der Preisgestaltungsbeobachtung zum iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro sowie 16 Pro Max teilte das Portal mit, dass die Preise schon zwei Monate nach Marktstart im Onlinehandel „spürbar“ fielen.

So wurde das iPhone 16 Plus mit 512 GB Speicher nach zwei Monaten bereits für 1.264 Euro angeboten – und damit 215 Euro unter der unverbindliche Preisempfehlung zur Markteinführung.

Bestimmte Modelle sanken erst – und stiegen dann wieder an

Das iPhone 16 Plus mit 128 GB kostete nach zwei Monaten 17 Prozent weniger (914 Euro statt 1.099), stieg im Folgemonat aber wieder an und kostete da 970 Euro. Dieses Beispiel zeigt, dass Käufer:innen auch Preisschwankungen im Blick haben sollten, um den optimalen Kaufpreis zu erwischen.

Beim Basismodell, dem iPhone 16, sank der Preis relativ linear. Fünf Monate nach dem Release kostete das Smartphone im Onlinehandel rund 20 Prozent weniger (760 Euro) als zur Markteinführung (949 Euro). Nach einem Monat hätten Käufer:innen zumindest 8 Prozent gespart, nach zwei Monaten bereits 14 Prozent.

Dazu rät das Portal

Das Fazit des Portals: Interessenten sollten die Preisentwicklungen rund um das iPhone 17 in den ersten Monaten gründlich beobachten und eventuell einen Preisalarm einstellen. Es rät dazu, mindestens zwei bis drei Monate mit dem Kauf zu warten.

Die Preisstruktur rund um das neue iPhone änderte sich auch noch vor kurzem. Ende Juli wurde bekannt, dass Apple angeblich für mindestens drei von vier iPhone-17-Baureihen eine Preiserhöhung von 50 US-Dollar plant. Das ging aus einem Bericht der Investmentgesellschaft Jefferies hervor.

