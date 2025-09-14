iPhone 17 Pro mit Performance-Schub: Apples A19-Pro-Chip schlägt sogar Desktop-CPU

Im Rahmen der Vorstellung der neuen iPhone-17-Reihe hatte Apple ein bemerkenswertes Versprechen abgegeben: Der neue A19-Pro-Chip liege beim KI-Computing auf einer Ebene mit der Performance im Macbook Pro.

A19 Pro deutlich besser als der Vorgänger

Jetzt scheint ein erster Geekbench-Test (Single-Thread) dem iPhone-Hersteller Recht zu geben. Denn dabei schnitt der A19 Pro mit 3.895 Punkten um elf Prozent besser ab als der Vorgänger (A18 Pro), wie es bei Tom‘s Hardware heißt.

Die direkte Konkurrenz in Form des Snapdragon 8 Elite von Qualcomm ließ das Apple SoC sogar um 36 Prozent hinter sich. Und der Smartphone-Chip performte auch deutlich besser als Apples Macbook-Prozessor M4 und der Ryzen 9 9950X von AMD.

Flüssigere Abläufe dank besserer CPU-Leistung

Die Verbesserungen bei der CPU-Leistung des A19 Pro lassen sich zum einen mit einem um 50 Prozent größeren Last-Level-Cace und einer verbesserten Front-End-Bandbreite erklären, wie maclife.de schreibt. Außerdem sind auch die Branch-Prediction-Funktionen optimiert worden. Das Ergebnis: flüssigere Arbeitsabläufe bei Anwendungen wie Videobearbeitung oder KI-Modellen.

Im Multi-Thread-Test (Geekbench 6) war der A19 Pro mit 9.746 Punkten um zwölf Prozent flotter als der A18 Pro. In diesem Testfeld kann der Smartphone-Chip den Desktop- und Notebook-CPUs allerdings nicht das Wasser reichen.

GPU-Performance mit noch größerem Sprung

Einen noch größeren Sprung gegenüber dem Vorgänger hat Apples A19 Pro übrigens bei der GPU-Performance hingelegt. Hier ging es laut den bisher veröffentlichten Geekbench-6-Ergebnissen um 37 Prozent nach vorn. Apple hatte sich dazu bei der Vorstellung der iPhone-17-Reihe nicht konkret geäußert.

Die 45.657 erreichten GPU-Punkte bringen den A19 Pro auf ein Niveau mit der Performance von M2 oder M3 im iPad Air. Außerdem kann der Smartphone-Prozessor in Sachen GPU mit AMDs Radeon 890M mithalten.

Vapor-Chamber-Kühlung bringt mehr Leistung

Neben der Rechenleistung hat Apple bei seinem neuen Flaggschiff-Chip aber auch an der Wärmeableitung geschraubt. Bei iPhone 17 Pro und Pro Max kommt eine sogenannte Vapor-Chamber-Kühlung zum Einsatz. Die soll eine um bis zu 40 Prozent bessere nachhaltige Leistung ermöglichen.

Dadurch wird verhindert, dass bei längeren Gaming-Sessions oder intensiver Videobearbeitung die Leistung aufgrund zu starker Wärmeentwicklung gedrosselt werden muss. Heißt: Die neuen Pro-Modelle können auch bei anhaltend hoher Belastung ihre volle Leistung abrufen.

