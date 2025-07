iPhone 17 Pro in freier Wildbahn? Diese Bilder könnten Apples neustes Smartphone zeigen

Apple kann sein für Anfang September erwartetes iPhone 17 offenbar nicht mehr vollständig geheim halten. Nach bereits durchgesickerten Details zur Kameratechnik der Pro-Modelle soll nun erstmals ein Gerät der neuen Generation in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein.

Eine Person mit dem Nutzernamen „Fox Pupy“ veröffentlichte entsprechende Bilder auf der Plattform X. Die Aufnahmen stammen angeblich vom Union Square in San Francisco. Die Echtheit der Bilder lässt sich nicht eindeutig bestätigen. Der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman reagierte jedoch mit den Worten: „Wow. Das sieht echt aus.“

Neue Kameraanordnung erkennbar

Die beiden veröffentlichten Aufnahmen zeigen einen Mann mit Adidas-Kappe und verspiegelter Sonnenbrille. Er hält ein bereits erhältliches iPhone in einer Hand und ein bisher unbekanntes Modell in der anderen. Das neue Gerät steckt in einer Schutzhülle und ist von hinten zu sehen. Erkennbar ist, dass LIDAR-Sensor und Blitz ganz rechts angeordnet sind.

Diese Anordnung passt zu Berichten über ein neues Kameramodul, das sich beim iPhone 17 Pro über die gesamte Gehäusebreite erstrecken soll – ein Design, das bereits von einigen Android-Modellen bekannt ist. Zudem ist links oben ein Bereich in der Hülle freigehalten, der auf den angeblich geplanten zweiten Kamerasteuerungsknopf hindeutet. Dieser soll laut früheren Leaks das Fotografieren in bestimmten Situationen erleichtern.

Testgeräte in der Öffentlichkeit keine Seltenheit

Ein zweites Bild zeigt, wie die Person das neue mit dem alten iPhone fotografiert oder filmt. Hier fällt auf, dass die Schutzhülle recht dick ist. „Fox Pupy“ beschreibt den Fund als „Test-Development-iPhone in freier Wildbahn“ und behauptet, eine der Personen sei vermutlich ein Sicherheitsmitarbeiter gewesen, der versucht habe, das Gerät zu verstecken.

Dass Apple seinen Mitarbeitern Testgeräte für Praxistests in der Öffentlichkeit mitgibt, ist bekannt. In der Vergangenheit wurde sogar einmal ein solches Gerät aus einer Kneipe entwendet. Allerdings erscheint die verwendete Hülle auf den aktuellen Fotos wenig geeignet, um das neue Design zu verbergen. Die sichtbare Anordnung von LIDAR und Blitz deutet bereits von Weitem auf die frische Gestaltung hin. Ungewöhnlich ist zudem, dass die Person das Gerät offenbar für andere sichtbar verwendet – was nicht Apples üblichen Sicherheitsstandards entspricht.

