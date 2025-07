iPhone 17 Pro: So soll Apple die Kamera verbessern

Apple plant für das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max offenbar neue Kamerafunktionen, darunter eine professionelle Kamera-App und einen verbesserten optischen Zoom. Das berichtet Marmors. Die Informationen sollen dabei aus einem Werbefilm stammen, den Apple demnach für die Vorstellung der neuen Geräte produzieren ließ. Die Redakteur:innen verweisen auf einen anonymen Tippgeber mit Kenntnis des Materials, konnten die Informationen aber nicht selbst verifizieren. „Skepsis ist natürlich erst einmal angebracht“, schreiben sie deswegen.

Neue Pro-Kamera-App und verbesserter Zoom

Apple entwickelt den Informationen zufolge eine neue „Pro Camera“-App für Fotos und Videos. Diese soll mit professionellen Kamera-Apps wie Kino, Halide oder Filmic Pro konkurrieren können. Ob die App exklusiv für die Pro-Modelle oder auch für andere iPhones verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Das Teleobjektiv der neuen Pro-Modelle soll weiterhin erstmals einen optischen Achtfach-Zoom bieten – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Fünffach-Zoom der aktuellen iPhone-16 Pro-Modelle. Die Optik wird beweglich sein und verschiedene Brennweiten ermöglichen.

Zusätzlich plant Apple angeblich einen zweiten Camera-Control-Knopf an der oberen Kante der Geräte. Dieser soll den schnellen Zugriff auf Kamerafunktionen bei unterschiedlichen Handhaltungen erleichtern. Die bereits vom iPhone 16 bekannte Kamerasteuerung bleibt laut Bericht erhalten.

Komplette Neugestaltung des Kamerasystems

Die Pro-Modelle des iPhone 17 erhalten laut früherer Leaks ein umgestaltetes Kamerasystem auf der Rückseite. Die neue Anordnung soll sich über die gesamte Gehäusebreite erstrecken und mit drei 48-Megapixel-Sensoren ausgestattet sein.

Im Fokus könnte dabei die Videofunktion stehen. Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtete bereits im Frühjahr, dass Apple plant, Vlogger und Content-Creator von eigenständigen Kameras wie denen von Sony oder Nikon zum iPhone zu locken. In den vergangenen Jahren hat Apple kontinuierlich an den Videofunktionen gearbeitet, zuletzt an speziellen Mikrofon-Features („Audio Mix“), die künftig auch für Drittanbieter-Apps zur Verfügung stehen sollen.

Die neuen iPhone-Modelle werden voraussichtlich im September 2025 vorgestellt. Wie in den Vorjahren soll Apple vier Baureihen anbieten. Ganz neu soll ein besonders dünnes „iPhone 17 Air“ sein.

