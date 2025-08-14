Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

iPhone 17 Pro: Warum die Einstiegsvariante teurer werden dürfte

Apple plant beim iPhone 17 Pro, die Einstiegsvariante mit 128 GB Speicher zu streichen. Käufer müssen künftig mindestens zur 256-GB-Version greifen, was den Einstiegspreis um 50 Dollar auf 1.049 US-Dollar erhöht, berichten Leaker.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
iPhone 17 Pro: Warum die Einstiegsvariante teurer werden dürfte

Zwei iPhones (Foto: Thanes.Op/shutterstock)

Die Speicheroptionen für das iPhone 17 Pro beschränken sich nach jüngsten Informationen künftig auf drei Varianten: 256 GB, 512 GB und 1 TB. Bislang stehen beim iPhone 16 Pro vier Speichergrößen zur Auswahl, beginnend bei 128 GB. In Deutschland liegt der aktuelle Einstiegspreis bei 1.199 Euro.

Anzeige
Anzeige

Der chinesische Leaker „Instant Digital“ bestätigt auf der Plattform Weibo frühere Gerüchte über eine Preiserhöhung um 50 Dollar für die Pro-Modelle und konkretisiert nun die geplanten Speicherkonfigurationen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Komplette Preisstruktur der iPhone-17-Serie

Demnach gestaltet sich die Preisstruktur der gesamten iPhone-17-Serie in den Vereinigten Staaten künftig wie folgt:

Anzeige
Anzeige
  • iPhone 17: 799 Dollar mit 128 GB – unverändert zum Vorjahr
  • iPhone 17 Air: 949 Dollar mit 128 GB – ersetzt das iPhone 16 Plus
  • iPhone 17 Pro: 1.049 Dollar mit 256 GB – 50 Dollar Aufschlag, wobei das aktuelle iPhone 16 Pro mit 256 GB 1099 Dollar kostet
  • iPhone 17 Pro Max: 1.249 Dollar mit 256 GB  – „echte“ 50 Dollar Aufschlag ohne Ausgleich

Bewährte Preisstrategie von Apple

Die Vorgehensweise ist nicht neu für Apple. Bereits 2023 hatte der Hersteller beim iPhone 15 Pro Max den Einstiegspreis von 1.099 auf 1.199 Dollar angehoben und gleichzeitig die Basisausstattung auf 256 GB verdoppelt. Diese Strategie überträgt Apple nun offenbar auf das kleinere Pro-Modell, wobei die Erhöhung nur 50 statt 100 Dollar beträgt.

Die offizielle Vorstellung der iPhone-17-Serie wird für September 2025 erwartet. Bis dahin bleiben die genannten Spezifikationen und Preise Spekulation.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apple iPhone
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren