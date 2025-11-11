iPhone Air 2: Kommt es doch nicht im nächsten Jahr?

Ein seltener Moment im Jahr: Nach iPhone-Keynotes wagt sich Tim Cook kurz in die Handson-Area. Hier zeigt er das iPhone Air. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Godofredo A. Vásquez)

Wie der Newsdienst The Information berichtet, soll das ursprünglich für Herbst 2026 erwartete iPhone Air 2 zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die Information stammt von drei am Projekt beteiligten Personen. Wie lange sich die Markteinführung verzögern wird, ist derzeit noch unklar.

Produktion drastisch reduziert

Der Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits nach dem Verkaufsstart des ersten iPhone Air im September auf Probleme hingewiesen. Laut seinen Angaben reduzierten Apples Zulieferer die Produktion um 80 Prozent. Die geringe Nachfrage zeigte sich auch an der schnellen Verfügbarkeit – während andere iPhone-Modelle lange Wartezeiten aufwiesen, war das Air häufig sofort in Apple-Läden und bei Mobilfunkanbietern zu haben.

The Information bestätigt nun diese Entwicklung. Foxconn, einer der beiden Fertiger des Air, betreibt demnach nur noch anderthalb Produktionslinien für das Gerät und wird diese bis Ende November komplett schließen. Der zweite Fertiger, Luxshare, soll die Produktion bereits im Oktober eingestellt haben, heißt es. Zum Vergleich: Für Modelle wie das iPhone 17 Pro laufen weiterhin „Dutzende“ Produktionslinien. Ursprünglich hatte Apple etwa 10 Prozent seiner gesamten Fertigungskapazität für das Air vorgesehen.

Unklare Zukunft für das Air-Modell

Apple hatte den Bericht nicht kommentieren wollen. Der Konzern wollte mit dem besonders dünnen und leichten Air-Modell eigentlich neue Kundengruppen erreichen. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit spezielleren iPhones Schwierigkeiten hat: Zuvor waren bereits das iPhone mini (Generationen 12 und 13) sowie die Plus-Modelle (14, 15 und 16) im Vergleich zu den Pro- und Standard-Modellen eher Flops.

Was genau die „Verschiebung“ des iPhone Air 2 für Apples Produktstrategie bedeutet, bleibt abzuwarten. Branchenbeobachter hatten für Herbst 2026 mit bis zu fünf neuen iPhone-Modellen gerechnet: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, Air 2 und das allererste faltbare iPhone. Eine Verschiebung des Air 2 ins Jahr 2027 wäre ungewöhnlich, zwei Jahre Wartezeit bei Hauptmodellen kennt der Konzern bislang nicht.