Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

iPhone Air im Belastungstest: Bricht Apples dünnstes Modell beim Biegen?

Das neue iPhone Air ist kaum dicker als ein Lineal – hält es trotzdem starker Belastung stand? Bei einem Event durften zwei Journalisten ein Belastungsexperiment durchführen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
iPhone Air im Belastungstest: Bricht Apples dünnstes Modell beim Biegen?

Schlank und flexibel: Das iPhone 17 Air ist das "dünnste iPhone aller Zeiten". (Foto: Azulblue/Shutterstock)

Apple hat mit dem iPhone Air ein Smartphone vorgestellt, das extrem dünn geraten ist – nur etwa 5,64 mm misst das Gerät.

Anzeige
Anzeige

Nach dem iPhone-17-Event Anfang dieser Woche gaben Apples Marketingchef Greg Joswiak und Hardware-Chefingenieur John Ternus ein Interview mit Mark Spoonauer von Tom’s Guide, um über das iPhone Air zu sprechen.

Während des Gesprächs demonstrierte Joswiak die Robustheit des iPhone Air, indem er Spoonauer ein Gerät in die Hand drückte und ihn aufforderte, zu versuchen, es zu verbiegen.

Anzeige
Anzeige

Das Ergebnis: kein „Bendgate“ wie beim iPhone 6 vor elf Jahren. Das Air bricht selbst bei starker Belastung nicht. Es biegt sich leicht, kehrt aber wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Rahmen und Rückseite bestehen laut Macrumors aus hochwertigem Titan, und das Gerät erfüllt offenbar Apples eigene strengen Vorgaben für Haltbarkeit.

iPhone 17 Air: Haltbarkeitstest bei Podcastaufzeichnung

Im Interview übergab Joswiak dem Tester Mark Spoonauer ein iPhone Air und forderte ihn auf, es zu biegen. Spoonauer gab zu, dass er alles an Kraft eingesetzt hat, das Gerät aber nicht zerstören konnte: „Es hat sich leicht gewölbt, aber ist nicht gebrochen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Auch ein anderer Journalist, Lance Ulanoff von TechRadar, konnte das Air nicht dauerhaft verformen; nach dem Biegen federte das Gerät zurück.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

John Ternus erklärte daraufhin, wie Apple Materialien und Technik so kombiniert hat, dass trotz der dünnen Bauweise Stabilität gewährleistet ist. Dazu gehören der Einsatz von Titan für den Rahmen, eine besonders harte Glasschutzfront – das sogenannte Ceramic Shield – und eine Anordnung der Komponenten, die Belastungen reduzieren.

Anzeige
Anzeige

Was macht das iPhone Air so besonders stabil?

Ein wichtiger Faktor ist der Titanrahmen der Klasse 5 – Apple hebt hervor, dass dies das einzige Modell der aktuellen Reihe ist, das damit ausgestattet ist. Dieser Rahmen liefert einen deutlichen Haltbarkeitsschub.

Zusätzlich wurde das Glas, das Vorder- und Rückseite schützt, so ausgelegt, dass es harten Anforderungen standhält (also Kratz- und Bruchsicherheit). Apple sagt, das Gerät übertreffe die eigenen strengen Tests zum Biegen.

Ein weiteres Detail: Die Technik im Inneren wurde so gestaltet, dass der größte Teil nahe dem oberen Ende konzentriert ist – nicht über die gesamte Fläche verteilt. Das hilft, Belastungspunkte zu minimieren. Auch das Gewicht und die verbauten Materialien spielen eine Rolle. All das ermöglicht, dass ein sehr dünnes Gerät eben doch nicht zerbrechlich wirkt.

Anzeige
Anzeige

Schlankes Design, gute Haltbarkeit: Das iPhone Air

Für Nutzer bedeutet das: Das iPhone Air muss sich nicht vor alltäglicher Nutzung verstecken. Taschen, leichte Druckbelastung oder das Halten mit einer Hand – das neue Modell soll all das aushalten, ohne dauerhafte Verformungen. Natürlich sagt ein solcher Test wenig über Langzeitgebrauch oder das Verhalten bei Stürzen aus großer Höhe, aber Apples Aussagen deuten darauf hin, dass sie die häufigsten Schwachstellen bereits berücksichtigt haben.

Ab dem 12. September kann man das iPhone Air laut Apple-Website vorbestellen, und ab dem 19. September wird es offiziell erhältlich sein.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apple iPhone Veranstaltungen und Events
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren