So viel vom iPhone Fold soll schon im iPhone Air stecken

Apples erstes faltbares iPhone soll optisch an zwei nebeneinander platzierte iPhone-Air-Modelle aus Titan erinnern und mindestens 2.000 US-Dollar kosten, heißt es in einem neuen Bericht.

Das iPhone Air: Vorbild fürs Foldable? (Bild: Apple)

Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter vom Wochenende schreibt, erhalte er nach eigenen Angaben „zunehmend“ Informationen zum Design eines faltbaren iPhones. Nutzer sollten sich „zwei iPhone-Air-Modelle aus Titan nebeneinander“ vorstellen. Das Gerät werde „superdünn und eine Design-Errungenschaft [für Apple]“ sein, so der üblicherweise gut informierte Journalist.

Sollten diese Angaben zutreffen, könnte das Apple-Foldable allerdings dicker ausfallen als vergleichbare Geräte der Konkurrenz. Das iPhone Air misst an der dünnsten Stelle 5,64 mm, während Samsungs aktuelles Galaxy Z Fold 7 im aufgeklappten Zustand nur 4,2 mm dick ist (außerhalb des Kamerabereichs). Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Apple das Air-Design für sein faltbares Smartphone weiter optimiert, da in einem Foldable mehr Volumen für Akku und weitere Komponenten zur Verfügung steht. Wie dick das iPhone Fold wird, ist jedoch noch unklar.

Produktionsstart für 2026 geplant

Das faltbare iPhone soll laut Gurman der „Star“ in Apples Produktlinie für 2026 werden. Die Entwicklung schreitet sowohl in Cupertino als auch bei Zulieferern und Fertigungsbetrieben weltweit voran. Beim Preis wird Apple voraussichtlich deutlich höher als bei bisherigen Modellen ansetzen. Gurman rechnet mit einem Einstiegspreis von „mindestens“ 2.000 US-Dollar, was in Europa etwa 2.450 Euro entsprechen könnte. Varianten mit mehr Speicher könnten bis zu 2.600 Dollar kosten und in Europa die 3.000-Euro-Marke überschreiten.

„Es wird auch im Vergleich zu früheren iPhones lächerlich teuer sein“, schreibt der Bloomberg-Journalist. Für die Markteinführung nennt Gurman den üblichen iPhone-Herbsttermin – das wäre September 2026. Das iPhone-Foldable soll technisch mit einem besonders glatten Bildschirm ohne sichtbare Falte sowie einer sehr stabilen Mechanik des Scharniers überzeugen. Bereits das aktuelle iPhone Air gilt dank seiner Titan-Konstruktion als bruchfest – trotz der für iPhones ungewöhnlichen Dünnheit.

