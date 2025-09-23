iPhone Air im Härtetest: Wann sich das dünne Smartphone doch verbiegt

Mit gut 5,6 Millimetern Dicke ist das iPhone Air das dünnste bisher von Apple gebaute Smartphone. Entsprechend kritisch richten sich die Blicke der Branche auf das Gerät. Schließlich hatte das sogenannte Bendgate beim iPhone 6 monatelang für Aufsehen gesorgt.

Härtetests: iPhone Air ist belastbar

Apple weiß das natürlich. Der iPhone-Hersteller dürfte daher alles daran gesetzt haben, dass das iPhone Air sich nicht so einfach verbiegen lässt wie der Vorgänger im Jahr 2014. Wie die ersten Härtetests zeigen, scheint Apple das auch gelungen zu sein.

Schon in ersten Biegetests während des Apple-Events ließ sich das iPhone Air manuell nicht zerstören. Das Gerät wölbte sich zwar leicht. Es gab aber nicht nach, sondern federte in die Ausgangsposition zurück.

Apple verpasst iPhone Air Titan-Rahmen

Hintergrund ist, dass Apple das Air als einziges iPhone der 17er-Reihe mit einem Rahmen aus hochwertigem Titan versehen hat. Das soll das dauerhafte Verbiegen laut Hersteller enorm erschweren.

Der bekannte Tech-Blogger und Youtuber Zack Nelson („Jerryrigeverything“) hat jetzt in gewohnter Manier die Probe aufs Exempel gemacht – und war ob der Belastbarkeit des iPhone Air überrascht. Denn auch ihm gelang es nicht, das Smartphone per Hand dauerhaft zu verbiegen oder nachhaltig zu zerstören.

Kein Verbiegen in der Hosentasche

Erst die mithilfe einer Kranwaage erzeugte Punktlast von 98 Kilogramm sorgte für ernsthafte Schäden. Heißt: In der Hosentasche – so wie einst das iPhone 6 – dürfte das iPhone Air unter normalen Umständen nicht kaputtgehen.

Apple selbst hatte das iPhone Air in einem eigenem Video einer Belastung von knapp 60 Kilogramm im mittleren Bereich ausgesetzt – ohne dass dieses Schaden genommen hätte. Freilich ist einem unabhängigen Test eine Spur mehr zu trauen.

iPhone Air: Warten auf Nutzerberichte

Für beide Tests gilt wiederum, dass die unter Laborbedingungen erzielten Ergebnisse von möglichen im wahren Leben auftretenden Ereignissen konterkariert werden könnten. Wie stabil das iPhone Air wirklich ist, wird sich also in den kommenden Wochen zeigen, wenn Nutzer:innen über ihre Erlebnisse berichten.

Auf eines sollten sie aber achten. Weil Apple beim iPhone 17 Pro auf Aluminium statt auf Titan setzt, sollen besonders die dunkel gefärbten Modelle kratzanfällig sein. Entsprechende Berichte aus den Apple-Stores verbreiteten sich via Social Media.

Hat das iPhone 17 Pro ein Kratz-Problem?

Im Test von „Jerryrigeverything“ zeigte sich insbesondere die Kameraerhebung als gegen Kratzer empfindlich, wie iphone-ticker.de schreibt. Bei Kontakt mit harten Gegenständen wie Schlüsseln oder Münzen in der Hosen- oder Handtasche könnten hier schnell Abnutzungserscheinungen auftreten.

