iPhone-Akku: Apple plant Feature, das wir uns schon lange wünschen

Apple hat die Beta für iOS 18.2 veröffentlicht. Seither tauchen immer wieder neue Funktionen auf, die sich im Update verstecken. So hält iOS 18.2 etwa weitere Features für die Kamerasteuerung des iPhones bereit. Während solche Neuerungen schon an der Oberfläche des Updates zu sehen sind, verbergen sich einige Features tiefer im Code.

iPhones bekommen neue Akkuanzeige mit iOS 18.2

Die verräterischen Code-Zeilen haben die Redakteur:innen von 9to5Mac zuerst entdeckt. Darin wird von einer Funktion namens „BatteryIntelligence“ gesprochen. Das Feature soll euch die voraussichtliche Ladezeit anzeigen, sobald ihr ein Ladekabel in ein iPhone mit iOS 18.2 steckt. „BatteryIntelligence“ soll diese Zeit aus der verfügbaren Ladeleistung, dem aktuellen Akkustand und der maximalen Batteriekapazität berechnen.

Das neue Feature von iOS 18.2 kann auch in Kombination mit einer Neuerung genutzt werden, die schon bekannt ist. So könnt ihr nach dem nächsten iOS-Update einstellen, dass euer iPhone nicht mehr komplett, sondern nur noch bis 80, 85, 90 oder 95 Prozent Akkukapazität aufgeladen werden soll. Das schon den Akku langfristig. Auch hier soll „BatteryIntelligence“ in der Lage sein, die Zeit bis zu dieser gesetzten Kapazität anzuzeigen.

Aktuell lässt sich nur schwer abschätzen, wann Apple die neue Funktion freigibt. Derzeit ist sie nur in den Code-Zeilen zu finden und ansonsten deaktiviert. Nicht einmal die Teilnehmer:innen der Beta von iOS 18.2 können sie eigenhändig aktivieren. Dementsprechend könnte es noch eine Weile dauern, bis die Funktion von Apple freigeschaltet wird. Sollten sich Probleme damit abzeichnen, ist auch eine Verschiebung auf die nächste iOS-Version nicht auszuschließen.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

