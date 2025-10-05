Ständig an den Strom? Muss doch nicht sein. Mit simplen Einstellungen lässt sich die iPhone-Laufzeit verlängern. (Foto: kurgenc / Shutterstock)

Die Aufregung rund um das jährliche iPhone-Update war groß. Die Installation von iOS 26 sollte nämlich die Akkulaufzeit stark verkürzen. Das ist allerdings keine Überraschung, sondern Usus, weil das iPhone im Hintergrund Dateien neu sortiert – wie bei jedem größeren Update. Nach etwa 48 Stunden sollte dieser Prozess abgeschlossen sein. Sprich: Das Problem sollte sich von selbst lösen.

Es schadet aber nicht, sich mit den weiteren Einstellungen vertraut zu machen. Denn wenn du die richtigen Funktionen (de)aktivierst, kannst du die Laufzeit deines iPhones verlängern. Wir zeigen dir, welche das sind.

iPhone-Batteriezustand prüfen

Zunächst solltest du einmal prüfen, ob dein Akku überhaupt schon Probleme macht. Dazu öffnest du die Einstellungen, tippst auf Batterie und dann auf Batteriezustand. Der Prozentwert unter dem Punkt Maximale Kapazität zeigt dir an, wie es um deinen Akku bestellt ist. Das iPhone 14 und ältere Modelle sollten nach 500 Ladezyklen noch eine Kapazität von 80 Prozent aufweisen. Bei neueren Geräten sollen bis zu 1.000 Ladezyklen möglich sein, bis diese Grenze erreicht ist.

Warum ist das wichtig? Mit fortschreitendem Alter lässt die Leistung des Akkus nach. Das iPhone passt daraufhin die Systemleistung an und spielt eine Warnung aus, wenn es Zeit ist, den alten durch einen neuen Akku zu tauschen.

Nutzungsverhalten überprüfen

Außerdem kannst du das Nutzungsverhalten überprüfen, indem du im Batterie-Menü auf Gesamte Batterienutzung anzeigen tippst. Hier siehst du nicht nur Apps, die aktiv und im Hintergrund den meisten Strom verbrauchen. Weiter unten zeigt das iPhone auch Funktionen an, die sich auf die Laufzeit auswirken.

Dazu gehört zum Beispiel Persönlicher Hotspot. Über die Funktion lässt sich das iPhone als mobiler Router für Macbook oder iPad nutzen. Noch mehr Energie verbraucht das Gerät, wenn unterwegs im Zug der Empfang auch noch schlecht ist und das iPhone sich immer wieder neu einwählen muss.

Nicht gebrauchte Funktionen abschalten

Am einfachsten lässt sich Strom sparen, wenn ihr nicht gebrauchte Funktionen abschaltet.

Always-on-Display deaktivieren

Dazu kann etwa das Always-on-Display gehören, das Informationen anzeigt, obwohl der restliche Bildschirm ausgeschaltet ist. In den vergangenen Jahren stand diese Funktion nur auf den Pro-Modellen zur Verfügung. 2025 hat Apple sie auch aufs reguläre iPhone 17 und das iPhone Air gebracht. Wer Akku sparen will, kann sie einfach ausschalten. Dazu tippst du in den Einstellungen auf Anzeige & Helligkeit und deaktivierst die Funktion Immer eingeschaltet.

5G deaktivieren

In der Theorie ist der Mobilfunkstandard 5G viel schneller als der Vorgänger LTE. In der Praxis hat er aber Nachteile. So ist die Reichweite geringer. Das iPhone muss mehr Energie aufwenden, um eine Verbindung herzustellen. In manchen Teilen Deutschlands ist der Empfang zudem je nach Mobilfunkanbieter lückenhaft.

Das iPhone hat dafür einen eigenen Modus: 5G automatisch. Das bedeutet, das Gerät zeigt dir immer an, wenn 5G verfügbar ist, verwendet den Datenstandard aber nur, wenn er wirkliche Vorteile gegenüber LTE bietet. Um die Funktion zu aktivieren, öffne die Einstellungen und tippe auf Mobilfunk, dann auf Datenoptionen und Sprache & Daten.

Alternativ setze das Häkchen bei LTE. Die Option 5G aktiviert solltest du meiden. Sie setzt immer auf den neueren Standard. Das kostet Strom.

Den iPhone-Akku richtig laden

Auch das richtige Aufladen spielt eine wichtige Rolle. Wer seinen Akku immer von 0 auf 100 Prozent lädt und wieder komplett leerlaufen lässt, braucht unter Umständen schneller eine neue Batterie, als Nutzer:innen, die etwas sorgsamer damit umgehen. Das muss nicht einmal schwer sein. Auf Wunsch erledigt dein iPhone das selbstständig.

Ladelimit festlegen

So lässt sich in den Batterie-Einstellungen auf neueren iPhones unter Laden ein Ladelimit festlegen. Damit verhinderst du, dass das iPhone stets auf 100 Prozent auflädt. Arbeitest du etwa mehrere Tage im Homeoffice? Dann brauchst du unter Umständen gar keinen vollen Akku. Setze das Ladelimit hier auf einen Wert zwischen 80 und 95 Prozent. Geht es am nächsten Tag ins Büro, schiebe den Regler wieder auf 100 Prozent und tippe auf Bis morgen erlauben. Das sorgt dafür, dass das Limit danach wieder auf den ursprünglichen Prozentwert zurückgesetzt wird.

Optimiertes Laden aktivieren

Kannst du auf die 100 Prozent nicht verzichten? Dann aktiviere im selben Menü Optimiertes Laden der Batterie. Das iPhone soll dann deine Nutzungsgewohnheiten kennenlernen und lädt den Akku zunächst immer nur auf 80 Prozent auf. Die restlichen 20 Prozent lädt es erst dann nach, „wenn du es wieder benötigst“. Sprich: Über Nacht lädt es auf 80 Prozent auf und kurz bevor dein Wecker klingelt, die restlichen Prozent.

Ladezeit prüfen

Um zu checken, wie lange das iPhone noch laden muss, kannst du seit dem Update auf iOS 26 übrigens einfach einen Blick auf den Sperrbildschirm werfen. Hier zeigt das Gerät die Restladezeit an. Einen detaillierteren Einblick erhältst du im Batterie-Menü in den Einstellungen. Hier informiert das iPhone darüber, wann es die 80-Prozent-Grenze erreicht hat und wann das eingestellte Ladelimit, beziehungsweise die 100-Prozent-Marke.

Adaptive Leistung und Stromsparmodus

Auf manchen iPhones lässt sich seit dem Update auf iOS 26 außerdem eine neue Option aktivieren, die beim Stromsparen helfen soll.

Adaptive Leistung drosselt automatisch

Öffnet im Batterie-Menü den Unterpunkt Adaptive Leistung. Bei hohem Batterieverbrauch kann das iPhone dann automatisch die Leistung anpassen, indem es etwa die Helligkeit verringert und die Leistung reduziert. Auf Wunsch informiert euch das Gerät darüber, wenn das der Fall ist. Allerdings steht das Feature nur ab dem iPhone 15 Pro (Max) oder neueren Geräten zur Verfügung.

Stromsparmodus aktivieren

Auf allen iPhones könnt ihr dagegen jederzeit den Stromsparmodus aktivieren, der diverse Hintergrundaktivitäten kappt und euch unterwegs nur noch im LTE-Netz surfen lässt (auch, wenn weiter ein 5G-Symbol angezeigt wird). Öffnet dazu einfach das Kontrollzentrum und tippt auf das Batterielogo. Bei einer Restlaufzeit von 20 Prozent aktiviert sich der Modus automatisch.

Stromsparmodus automatisch einschalten

Es ist auch möglich, den Modus über die Kurzbefehle-App automatisch einzuschalten, etwa zur Schlafenszeit. Dazu tippt ihr in der App auf Automation, dann auf das Plus-Symbol und etwa auf Tageszeit. Setzt hier eure Parameter, also ob die Automation zu einer festen Zeit oder zu Sonnenauf- oder -untergang ausgeführt werden soll, und tippt auf Weiter und dann auf Neuen Kurzbefehl erstellen. Hier wählt ihr Steuerung und dann Stromsparmodus konfigurieren aus. Bestätigt mit dem Haken.

Stromsparmodus auf Knopfdruck einschalten

Habt ihr ein iPhone 14 Pro oder ein neueres Modell mit Action-Button, könnt ihr den Stromsparmodus auch über die Taste aktivieren. Dazu legst du zunächst einen neuen Shortcut in der Kurzbefehle-App an. Dazu tippst du in der App auf das Plus-Symbol, wählst dann Steuerung und im nächsten Menü Stromsparmodus aus. Hier tippst auf den kleinen Pfeil neben Ein und wählst unter Aktion statt schalten dann ein/aus aus.

Danach öffnest du die Einstellungen, tippst auf Aktionstaste, wischt bis zum Punkt Kurzbefehl und wählst hier Stromsparmodus konfigurieren aus. Hältst du nun die Taste gedrückt, schaltest du den Modus ein oder aus.

Die möglichen Auswirkungen von Liquid Glass und 3D-Wallpapern

Vielfach in sozialen Netzwerken behauptet, aber nicht belegt ist bislang, ob die neuen Animationen des Liquid-Glass-Looks den Akku zusätzlich beanspruchen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sie aber deaktivieren.

Anders sieht es bei den neuen 3D-Wallpapern aus. Hast du ein solches eingerichtet und den Stromsparmodus aktiviert, wirst du feststellen, dass die 3D-Ansicht nicht mehr vorhanden ist. Ein klares Indiz dafür, dass das schicke Feature Strom kostet. Da sich das Uhren-Widget im Sperrbildschirm aber automatisch ans Hintergrundbild anpasst, braucht man für einen Wow-Effekt nicht unbedingt eine räumliche Szene. Willst du es dennoch ausprobieren? In diesem Beitrag verraten wir, wie das geht.

