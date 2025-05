iPhone geklaut? Welche Einstellungen ihr treffen und was ihr auf keinen Fall machen solltet

iPhones sind nicht nur beim Kauf teurer. Sie bleiben auch auf dem Zweitmarkt extrem wertstabil. Das macht die Geräte zu attraktiven Objekten für Diebe. In Großstädten wie London haben sich Diebe deswegen darauf spezialisiert, Nutzer:innen das Smartphone bei der Nutzung aus der Hand zu reißen. Natürlich kommen Diebstähle auch in Deutschland vor. Wie groß die Zahl der gestohlenen iPhones in Deutschland ist, lässt sich allerdings kaum verlässlich sagen. In einer Umfrage des Branchenverbandes Bitokom gaben 2023 immerhin 21 Prozent der Befragten an, ihnen sei das Smartphone schon einmal geklaut worden.

Was die Diebe dann mit dem erbeuteten Gerät vorhaben, ist klar: zurücksetzen und möglichst gewinnbringend verkaufen. Das könnt ihr den Langfingern immerhin so schwer wie möglich machen. Wir zeigen euch, wie das geht und was ihr im Verlustfall tun könnt.

Wichtige Einstellungen vorab festlegen

Möglichst lange Codes und Passwörter einrichten

Zunächst solltet ihr euch schon bei der Einrichtung des iPhones einen möglichst langen Display-Sperrcode ausdenken. Das iPhone selbst schlägt sechs Nummern vor, möglich sind aber auch acht Stellen oder gleich ein alphanumerischer Code, der laut Apple die sicherste Option darstellt. Das klingt etwas unbequem. Allerdings entsperrt ihr euer Gerät in der Regel sowieso mithilfe von Touch- oder Face-ID. Den Code müsst ihr also nur selten eingeben, etwa wenn ihr das Smartphone neu startet oder sechseineinhalb Tage lang nicht über den Code entsperrt habt.

Nachträglich könnt ihr den Code ändern (oder einrichten, was ihr unbedingt tun solltet), wenn ihr die Einstellungen öffnet und auf den Menüpunkt Face ID & Code tippt. Wählt hier weiter unten Code ändern aus.

Außerdem ist ein komplexes Passwort für euren iCloud-Account wichtig. Ist ein iPhone mit der iCloud gekoppelt, ist es wegen der sogenannten Aktivierungssperre für Dieb:innen praktisch unbrauchbar. Nach dem Zurücksetzen verlangt das iPhone nach dem iCloud-Passwort. Wollen die Kriminellen das Gerät aus dem Konto abmelden, benötigen sie das Passwort ebenfalls. Je schwerer es zu erraten ist, desto besser.

Um das Passwort zu ändern, tippt ihr in den Einstellungen oben auf euren Namen, dann auf Anmeldung & Sicherheit und dort auf Passwort ändern.

Ortungsdienste aktivieren

Wichtig ist es zudem, die Ortungsdienste zu aktivieren. Damit lässt sich das iPhone zum Beispiel über ein iPad oder aber über icloud.com über Apples “Wo ist?”-Funktion wieder aufspüren. Mit dem iPhone 11 oder neueren Geräten klappt das sogar, wenn das Gerät abgeschaltet wurde oder der Akku leer ist.

Ihr aktiviert die Ordnungsdienste, indem ihr in den Einstellungen oben auf euren Namen tippt und dann auf Wo ist? tippt und im Anschluss die Option Mein iPhone suchen einschaltet. Um sicherzustellen, dass ihr euer iPhone auch orten könnt, wenn es ausgeschaltet ist, solltet ihr zudem ein Häkchen bei Wo ist?-Netzwerk setzen. Zudem empfiehlt es sich, die Funktion Letzen Standort senden einzuschalten. Dann sendet das iPhone seinen letzten Aufenthaltsort an die iCloud, bevor der Akku schlapp macht.

Schutz für gestohlene Geräte einrichten

Damit es Dieb:innen noch schwerer haben, an eure Daten zu kommen, solltet ihr die Funktion Schutz für gestohlene Geräte aktivieren. Sie bewirkt, dass Nutzer:innen nur dann Zugriff auf Zahlungsinformationen oder Passwörter bekommen, wenn sie sich vorab biometrisch authentifiziert haben. Sprich: Das iPhone setzt dann nur noch auf Touch- oder Face-ID.

Werden Fingerabdruck oder Gesicht nicht erkannt, wenn sich das iPhone nicht an “vertrauten Orten” wie eurem Zuhause befindet, schlägt es als Alternative nicht die Eingabe des Displaysperrcodes vor.

Zusätzlich aktiviert ihr damit eine neue Sicherheitsstufe beim Ändern des iCloud-Passworts. Um die Änderung zu vollziehen, müssen Nutzer:innen zunächst eine Stunde warten und den Vorgang dann mit einem biometrischen Abgleich bestätigen. Dieb:innen können das Passwort also auch dann nicht ohne weiteres ändern, wenn sie es erraten sollten.

Den Schutz für gestohlene Geräte schaltet ihr in den Einstellungen unter Face ID und Code ein. Tippt hier auf Schutz für gestohlene Geräte und aktiviert die Funktion. Hier könnt auch auswählen, ob die Sicherheitsmechanismen nur an fremden Orten oder immer greifen sollen.

Wenn das iPhone gestohlen wurde

iPhone als verloren markieren

Wurde euch das iPhone tatsächlich einmal gestohlen, könnt ihr noch weitere Maßnahmen treffen, um eure Daten zu schützen und das Gerät für die Dieb:innen möglichst wertlos zu machen. Loggt euch in jedem Fall mit euren Zugangsdaten bei iCloud.com/find und markiert das Gerät als verloren. Wählt einfach das entsprechende Gerät aus und klickt auf Als verloren markieren. Alternativ könnt ihr den Vorgang auch über die „Wo ist?“-App anstoßen.

Das bewirkt, dass sich das iPhone sperrt und den Passcode verlangt. Habt ihr wie oben beschrieben den Schutz für gestohlene Geräte eingeschaltet, setzt das Gerät zum Entsperren sogar die Authentifizierung per Touch- oder Face-ID voraus. Selbst, wenn der Code bekannt ist, nützt er dann nichts mehr. Darüber hinaus werden Tickets und Bezahlkarten, die ihr für Apple Pay eingerichtet habt automatisch gesperrt.

Was man bei einem Diebstahl unternehmen sollte

Netzbetreiber und Polizei kontaktieren

Habt ihr das iPhone als verloren markiert, zeigt Apple es auf der Standortkarte unter icloud.com/find vergrößert an. Ihr könnt also mit einem Blick erkennen, ob es jemand mitgenommen hat oder ob es euch womöglich einfach aus der Tasche gefallen ist. Ist ersteres der Fall, solltet ihr zwei Dinge tun. Ruft bei eurem Netzbetreiber an, um die Mobilfunknummer zu sperren, damit die Dieb:innen das Gerät nicht für Spam- oder Betrugsanrufe missbrauchen können.

Außerdem solltet ihr auf keinen Fall versuchen, die Langfinger auf eigene Faust zu stellen. Das kann sehr gefährlich werden. Apple rät euch, im Falle eines Diebstahls die Polizei einzuschalten.

IMEI-Nummer nachträglich herausfinden

Im Idealfall gebt ihr gleich eure IMEI-Nummer an die Beamt:innen weiter. Anhand derer lässt sich das iPhone eindeutig als eures identifizieren. Um sie zu finden, benötigt ihr nicht zwingend Zugriff auf das Gerät. Ihr findet die Nummer etwa, wenn ihr euch unter account.apple.com mit euren iCloud-Daten anmeldet und im Abschnitt Geräte auf das gestohlene iPhone klickt. Habt ihr noch ein zweites iPhone, ein iPad oder einen Mac, könnt ihr auch die Einstellungen öffnen, auf euren Namen klicken und hier das gestohlene Gerät auswählen.

iPhone aus der Ferne löschen

Allerdings kann euch die Polizei nicht in allen Fällen weiterhelfen, wie unter anderem der SWR berichtet. So dürfen die Beamt:innen Geräte etwa nur dann selbst orten, wenn eine schwere Straftat vorliegt. Befindet sich das gestohlene iPhone in einem Mehrfamilienhaus, sei das Problem, dass “die Tat nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden kann“, wird Anja Brückmann von der Polizei Düsseldorf zitiert. Kann man das Smartphone aber klingeln oder die Kamera aktivieren und ein Bild von den Dieb:innen aufnehmen, sei könne die Polizei möglicherweise rechtliche Maßnahmen ergreifen.

Ist das nicht der Fall, bleibt euch noch ein letzter Schritt, um eure Daten vor neugierigen Augen zu schützen. Ihr könnt das iPhone über icloud.com/find aus der Ferne löschen. Wichtig: Damit gebt ihr das Gerät nicht für die Dieb:innen frei, denn die Aktivierungssperre bleibt bestehen. Ohne eure Account-Daten lässt sich das iPhone nicht neu einrichten.

Voraussetzung dafür ist, dass ihr das iPhone nicht aus der Übersicht in der „Wo ist?“-App entfernt. Laut Apple hebt ihr damit die Aktivierungssperre auf. Die Kriminellen können das iPhone dann problemlos zu Geld machen.

Um das Gerät zu löschen, ruft ihr icloud.com/find auf, wählt euer iPhone unter Alle Geräte aus und klickt auf Dieses Gerät löschen und befolgt die weiteren Anweisungen. Ist das iPhone online, setzt sich dann automatisch auf die Werkseinstellungen zurück.

Alternativ stoßt ihr den Vorgang über die “Wo ist?”-App an. Tippt hier auf das gestohlene Gerät und wählt Dieses Gerät löschen aus.

Ist iOS 15 oder neuer auf dem iPhone installiert, könnt ihr es auch noch nach dem Löschvorgang über die “Wo ist?”-App aufspüren.

So meldet ihr Apple-Care-Anspruch an

Ihr solltet das iPhone auch dann nicht aus der “Wo ist?”-Übersicht entfernen, wenn ihr bei Apple Apple Care Plus mit Diebstahl und Verlust abgeschlossen habt. Das Unternehmen rät euch, damit zu warten, bis euer Anspruch genehmigt wurde.

Diesen Anspruch könnt ihr direkt online anmelden. Der Service deckt laut Apple bis zu zwei Diebstähle innerhalb von zwölf Monaten ab und kostet euch je nach iPhone-Modell zwischen 9,99 und 14,99 Euro monatlich. Alternativ werden Beträge zwischen 199 und 299 Euro für zwei Jahre fällig. Zusätzlich müsst ihr eine Gebühr 129 Euro entrichten, um ein Austauschgerät zu erhalten. Das ist immerhin immer noch günstig, als ein komplett neues iPhone zu kaufen.

