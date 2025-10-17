10 nützliche iPhone-Funktionen, die du vermutlich noch nicht kennst

Für Apple sind Design und Bedienbarkeit beim iPhone essenziell. Und doch gibt es viele Funktionen, die man auf den ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick nicht entdeckt. Dabei erleichtern viele von ihnen den Alltag oder ersetzen sogar teure Apps oder Hardware. Wie ihr diese Funktionen findet und anwendet, haben wir euch hier zusammengefasst. Über die Navigation gelangt ihr zu den Punkten, die euch am meisten interessieren.

Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis: Einige der Funktionen setzen ein aktuelles Betriebssystem voraus. Falls etwas aus unserer Aufzählung nicht funktioniert, kann ein Update auf die neueste iOS-Version helfen. Sollte die Aktualisierung nicht automatisch vonstattengehen, könnt ihr in den Einstellungen im Bereich „Allgemein“ und anschließend „Softwareupdate“ euer Gerät aktualisieren.

Versteckter iPhone-Button auf der Rückseite

Eigentlich als Bedienungshilfe gedacht, ist die sogenannte Back-tap-Funktion der vielseitigste Tipp in dieser Aufzählung. Tippt man doppelt oder dreifach leicht auf die Rückseite des iPhones, führt es eine vorher festgelegte Aktion aus und schießt etwa ein Bildschirmfoto, öffnet das Kontrollzentrum oder startet Siri. Zu finden ist die Funktion in Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen. Dort muss der Punkt „Auf Rückseite tippen“ aktiviert werden. Im Menüeintrag wählt man dann auch die verschiedenen Funktionen für ein Doppeltippen und für ein dreifaches Tippen aus. Ein Tipp: Da auch vorher definierte Kurzbefehle aus der gleichnamigen App von Apple dort auswählbar sind, wächst der Umfang der möglichen Aktionen noch einmal deutlich an.

Unter iOS schnell zurücknavigieren

Wer zum Beispiel in der Dateien-App etwas gesucht hat, muss je nach Anzahl der Unterordner ziemlich häufig die „Zurück“-Taste drücken, um wieder zum Anfang zu kommen. Viel schneller geht es, wenn man die Taste stattdessen ein bis zwei Sekunden drückt. Dann blendet das Menü nämlich eine Übersicht der übergeordneten Ordner ein. Dieser Trick funktioniert auch in fast allen anderen Apps, also etwa der Mail-App oder den Einstellungen.

iOS: Fotos per Text suchen

Künstliche Intelligenz ist auch mittlerweile im iPhone angekommen. Doch schon vor Apple Intelligence gab es ein sehr smartes Feature in der Galerie. Das iPhone analysiert geschossene Fotos und erkennt bestimmte Dinge darauf. Wenn man also etwa Fotos eines Hundes sucht, einfach die Fotos-App öffnen und unten rechts auf Suchen klicken. Gebt anschließend den Suchbegriff „Hund“ ein – und das iPhone spuckt alle Bilder aus, auf denen es einen Hund zu erkennen glaubt.

Das klappt auch mit Personen, Orten, Zeit- und Datumsangaben und sogar Lebensmitteln. Auch Farben sind kein Problem. Apple verspricht übrigens, dass die Bilderkennung nur lokal auf eurem iPhone passiert und das Gerät nicht verlässt.

Chaos im Browser? Safari-Tabs durchsuchen

Safari am iPhone ist inzwischen so leistungsstark, dass selbst mehrere Hundert geöffnete Tabs die App nicht in die Knie zwingen. Was technisch möglich ist, sorgt im Alltag hingegen für Unübersichtlichkeit. Spätestens dann, wenn man einen ganz speziellen Tab sucht. Die Lösung: In Safari unten rechts auf die Tab-Übersicht klicken. Oben erscheint dann ein Suchfeld, das die Tab-Titel und URL auf eingegebene Begriffe durchsucht und die passenden Ergebnisse anzeigt.

Website als PDF speichern

Dass man Websites mit dem iPhone ausdrucken kann (einen passenden WLAN-Drucker vorausgesetzt), ist wahrscheinlich bekannt. Doch im Druck-Menü versteckt Apple ebenfalls die Möglichkeit, die Website der Wahl nicht zu drucken, sondern als PDF zu speichern oder zu verschicken. Wer allerdings eine Schaltfläche oder einen Menüeintrag „PDF erstellen“ sucht, der sucht vergeblich. Der Weg zu einem PDF ist folgender: Safari öffnen > Teilen drücken > Drucken. In dieser Ansicht müsst ihr jetzt mit zwei Fingern eine Zoom-Geste auf dem Dokument ausführen. Fertig ist die PDF.

Übrigens funktioniert das auch in anderen Browser-Apps, falls ihr diese auf eurem iPhone installiert habt. Wie ihr eine PDF in Chrome erstellt, zeigen wir euch etwa in unserem Ratgeber zu Android-Funktionen, die ihr womöglich noch nicht kennt.

Dokumente scannen

Ebenfalls um PDFs geht es in diesem Trick, der für viele Menschen einen Scanner ersetzen dürfte. Nehmen wir an, das Finanzamt fordert für die Steuererklärung Belege an. Um die elektronisch als PDF einzureichen, genügt ein aktuelles iPhone-Modell. Einfach die Dateien-App öffnen und im Ordner der Wahl auf die drei Punkte oben rechts klicken. Jetzt den Menüpunkt Dokument scannen auswählen und das iPhone aktiviert die Kamera. Die auf das Dokument ausrichten und den Auslöser drücken. Im Anschluss kann man das Dokument noch zuschneiden, die Farbe anpassen oder es drehen. Wer möchte, kann noch weitere Seiten hinzufügen. Klickt man danach unten rechts auf Sichern, speichert das iPhone das Dokument in der Dateien-App.

Taschenrechner mit Profi-Funktionen

In der normalen Ansicht bietet der Rechner die Grundrechenarten und Prozentrechnung. Wer allerdings eine Wurzel ziehen möchte, ist damit schon aufgeschmissen. Die Lösung: Das iPhone einfach um 90 Grad drehen. Schon zeigt die App eine Vielzahl weiterer Tasten. Genial, oder?

Gesten per Sprachbefehl auslösen

Euer iPhone lässt sich fast komplett per Sprachbefehl steuern. Diese Funktion der Barrierefreiheit lässt sich aber auch nutzen, um spezielle Bewegungen und Eingaben leichter zu machen, weil ihr einfach nur noch das zugehörige Kommandowort sagen müsst. Stellt euch etwa vor, ihr müsst häufiger digitale Dateien unterschreiben. Statt jedes Mal mit eurem Finger eure Signatur zu wischen, könnt ihr sie einfach von eurem iPhone einfügen lassen.

Öffnet dafür die Einstellungen und sucht im Bereich „Barrierefreiheit“ nach „Sprachsteuerung„. Habt ihr die Funktion über den Schieberegler aktiviert, könnt ihr in den Bereich „Befehle“ und dort einen neuen Befehl anlegen. Für unser Beispiel wählt ihr etwa „Eigene Geste ausführen“ und zeichnet dort mit dem Finger eure Unterschrift auf das iPhone. Wählt anschließend noch, welches Wort die Geste ausführen soll.

QR-Codes ohne App

Nach einem kurzen Hype galten QR-Codes fast schon als ausgestorben. Doch die Corona-Pandemie sorgte für ein Revival der quadratischen Codes. Das Schöne bei iOS: Wer einen solchen Code scannen möchte, benötigt dafür keine extra App mehr, denn Apple hat die Funktion in die Kamera-App integriert. Erkennt das Gerät im Sucher einen QR-Code, erscheint ein kleiner Hinweis auf dem Bildschirm. Klickt ihr den an, öffnet sich etwa die im Code hinterlegte Website.

Ist der QR-Code auf eurem iPhone gespeichert, gestaltet sich das Scannen auf den ersten Blick umständlich. Aber ihr müsst kein zweites Gerät heranziehen, um das Problem zu lösen. Stattdessen bietet die Kamera-App über das „Live Text“-Feature unten rechts die Option, QR-Codes zu scannen, die per Screenshot auf eurem Apple-Smartphone gespeichert sind.

Speicher sparen durch Apps auslagern

Speicher ist nicht selten ein wertvolles Gut an einem iPhone. Wer regelmäßig damit kämpft, sollte einen Blick auf die Funktion „Apps auslagern“ werfen. Zu finden ist sie unter: Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher. Wird sie aktiviert, lagert das iPhone Apps automatisch aus, falls zu wenig Speicher vorhanden ist. Was passiert dabei? Apps, die man selten nutzt, werden zwar weiterhin auf dem Homescreen angezeigt, aber im Hintergrund gelöscht. Dies betrifft nur die eigentlichen Daten der App und nicht eure Nutzerdaten. Wollt ihr die App doch wieder nutzen, lädt das iPhone sie automatisch herunter und installiert sie. Alle Einstellungen sind danach wieder so, wie ihr die App verlassen habt.

Schütteln zum Rückgängigmachen

Wenn ihr lange Textpassagen auf eurem iPhone eintippt und am Ende alles löschen wollt, müsst ihr dafür nicht die Löschen-Taste bemühen. Tatsächlich könnt ihr ganze Absätze mit einer einfachen Geste verschwinden lassen. Diese Funktion nennt sich „Shake to undo“ und lässt sich in den Einstellungen eures iPhones aktivieren. Sucht dort nach dem Menüpunkt „Tippen“ und aktiviert anschließend den Schieberegler bei „Zum Widerruf schütteln„.

Ist die Funktion aktiviert, könnt ihr einfach euer iPhone schütteln, um den letzten Satz oder ganze Passagen zu löschen. Was gelöscht wird, hängt dabei von der Zeit ab, die ihr zum Eintippen benötigt. Tippt ihr mehrere Sätze hintereinander schnell herunter, werden diese als zusammenhängender Text erkannt und auch gelöscht. Lasst ihr euch zwischen den Sätzen Zeit, wird immer nur der letzte Satz gelöscht. Über ein zweites Schütteln eures iPhones könnt ihr den Text im Anschluss wiederherstellen, falls ihr es euch anders überlegt habt.

Fotos und Videos gleichzeitig aufnehmen

Dank der leistungsstarken iPhone-Kamera lassen sich schöne Momente hervorragend festhalten. Im Eifer des Gefechts ist es aber schwierig, sich zwischen einer Videoaufnahme und einem Foto zu entscheiden. Glücklicherweise müsst ihr euch nicht die Frage stellen, welche Funktion eurem Motiv gerecht wird. Denn das iPhone bietet gleichzeitige Video- und Bildaufnahmen.

Startet dafür einfach eine Videoaufnahme. Schon erscheint am unteren Rand neben dem Stop-Button ein weißer Knopf. Drückt ihr diesen, nimmt euer iPhone einen Schnappschuss auf. Stoppt ihr dann die Videoaufnahme, landen sowohl Video als auch sämtliche aufgenommenen Bilder in eurer Galerie.

Schlaf-Timer für alle Streaming-Apps einrichten

Wer häufig Podcasts, Hörbücher oder leise Musik zum Einschlafen hört, profitiert von dieser iPhone-Funktion. Über die Uhr-App könnt ihr für jeden Streaming-Dienst einen Schlaf-Timer einstellen. Wechselt dazu in die App und wählt den Timer aus. Legt eine Zeit fest und wählt dann unten auf „Wenn der Timer endet„. Aus der Liste der Optionen wählt ihr anschließend „Wiedergabe beenden„. Stoppt der Timer, stoppt er auch die Wiedergabe der Streaming-App.