Von SE bis Pro Max: Welches iPhone ist das Richtige für dich?

Auf den ersten Blick ist das Produktportfolio vom iPhone überschaubar. Ein normales iPhone, ein Pro-Modell und dann gibt es noch das SE. Fertig. Aber wie so oft, ist es dann leider doch nicht ganz so einfach. Beim zweiten Blick bemerkt man unter anderem unterschiedliche Displaygrößen und -technologien, verschiedene Kameras und Prozessoren. Außerdem auch noch verschiedene iPhone-Generationen, die Apple selbst teilweise gleichzeitig verkauft und spätestens beim Blick auf die Stores von Drittanbietern oder in Kleinanzeigen verliert man schnell den Überblick.

Mit dieser Kaufberatung wollen wir die Entscheidung für das richtige Modell zumindest erleichtern und dafür auf die wichtigsten Unterschiede eingehen. Dafür werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Modelle und Generationen und gehen auf Vor- und Nachteile ein. Doch zunächst eine goldene Grundregel.

Je näher der Herbst, desto eher sollte man warten

Traditionell stellt Apple im Herbst seine neuen iPhone-Modelle vor, in den vergangenen Jahren fast immer im September. Und selbst wenn man sich nicht für die neuesten Geräte interessiert, sollte man dennoch warten, wenn der September nur noch ein oder zwei Monate oder gar nur Wochen entfernt ist. Denn mit der neuesten Generation sinken auch immer die Preise der Vorgänger. Sowohl die von Neugeräten als auch die gebrauchter Apple-Smartphones.

Oder anderes gesagt: Im August sollte man sich wirklich nur ein iPhone kaufen, wenn es nicht anders geht.

iPhone 15: Pro oder nicht Pro, das ist hier die Frage

Schon seit Jahren teilt Apple das iPhone in eine normales und ein Pro-Modell ein und veröffentlicht dementsprechend jedes Jahr zwei neue Modelle, mal von den Plus- und Max-Geräten abgesehen (zum iPhone SE kommen wir später noch). Daher ist eine der ersten Fragen, die man sich für ein neues iPhone stellen muss: Wie sehr bin ich Pro, beziehungsweise wie wichtig sind die Pro-Funktionen in meinem Alltag?

Im Vergleich zum normalen iPhone 15 besitzen das 15 Pro und Pro Max ein zusätzliches Tele-Objektiv, ein Always-On-Display mit 120 Hz, einen Titanrahmen (statt Aluminium), eine individuell belegbare Actiontaste, den etwas besseren A17 Pro Chip, einen USB-C-Anschluss mit bis zu 20x schnellerer Übertragung von Daten und einer maximalen Speichergröße von 1 TB.

Wer nicht bei einem dieser Punkte sofort „brauche ich unbedingt“ geschrien hat, für den reicht wahrscheinlich auch das normale iPhone 15 oder 15 Plus völlig aus. Auch hier ist ein OLED-Display mit HDR (aber nur 60 Hz) verbaut und die zwei Kameraobjektive sollten im Alltag völlig ausreichen. Alles andere ist fast identisch. USB-C (wenn auch etwas langsamer), Face ID, Dynamic Island, 5G, bis zu sechs Meter geschützt vor Wasser, kabelloses Laden mit MagSafe und Notruf per Satellit sind ebenfalls verbaut.

Wer auf die oben genannten Pro-Funktionen verzichten kann, der spart auch etwas Geld, denn das normale iPhone 15 beginnt preislich bei 949 Euro, das 15 Pro gibt es ab 1.199 Euro. Und auch beim Thema Farben liegen die einfacheren iPhones vorne, denn das 15 Pro gibt es nur in vier wenig aufregenden Titan-Schattierungen. Dunkelblau ist dort das höchste der Gefühle. Beim 15 und 15 Plus gibt es immerhin fünf Farben und mit grün, gelb, blau und pink sind es sogar Farben, die diese Bezeichnung verdient haben.

Plus und Max: Auf die Größe kommt es an

Wir haben sie schon teilweise erwähnt, müssen aber noch einmal explizit auf sie eingehen: das iPhone 15 Plus und das 15 Pro Max. Beide Geräte besitzen ein 6,7-Zoll-Display und sind damit 0,6 Zoll größer als ihre kleineren Geschwister. Das wirkt sich natürlich auch auf die Größe des Gehäuses aus, dieses ist knapp 8 mm höher und rund 6 mm breiter. Was nicht viel klingt, kann im Alltag aber doch zu einem Problem werden und zum Beispiel die Bedienung mit einer Hand erschweren. Wer sich unsicher ist, welche Größe man bevorzugt, der sollte den stationären Handel aufsuchen und alle Geräte mal in die Hand nehmen.

Ansonsten sind die Geräte aber identisch zu den kleineren Modellen – bis auf einen wichtigen Punkt: Der Akku. Da die beiden großen Geräte proportional einen größeren Stromspeicher besitzen, ist die Akkulaufzeit etwas höher. Apple selbst spricht beim 15 Pro Max von bis zu 29 Stunden Videowiedergabe am Stück (im Vergleich zu 23) und beim 15 Plus von 26 Stunden (im Vergleich zu 20). Das spürt man im Alltag definitiv und ist je nach Einsatzzweck nicht unwichtig.

Das iPhone 15 in Bildern

Ältere Modelle

Würde es immer nur die aktuellste Gerätegeneration zu kaufen geben, dieser Artikel wäre an dieser Stelle vorbei. Doch sogar Apple selbst verkauft noch immer das iPhone 13 und 14 und bei Drittanbietern gibt es sogar das iPhone X aus dem Jahr 2017 noch als Neuware. Doch auch wenn man mit älteren Modellen viel Geld sparen kann, nicht jedes Gerät ist noch zu empfehlen. Aber der Reihe nach.

iPhone 13 und 14

Wie bereits beschrieben bietet Apple selbst das iPhone 14 (und 14 Plus) ab 849 Euro selbst noch an. Das iPhone 13 gibt es nur noch in einer Größe und startet bei 729 Euro. Das iPhone 15, 14 und 13 unterscheiden sich äußerlich kaum voneinander und auch bei den inneren Werten gibt es überraschend wenig Unterschiede. Die größten sind die Dynamic Island beim iPhone 15, der ein Jahr ältere A15 Bionic Chip beim 14 und 13 und der Lightning-Anschluss bei den beiden älteren Modellen.

Darüber hinaus sind beide Geräte aber für einen Großteil der Apple-Nutzer:innen völlig ausreichend und wer nicht immer das neueste Modell haben muss, kann mit ihnen gutes Geld sparen. Gerade bei älteren Geräten lohnt auch ein Blick in Preisvergleichsplattformen oder zu Anbietern wie Rebuy oder Swappie.

Der einzige echte Haken: Je älter ein iPhone, desto weniger lange erhält es noch Software- und Sicherheitsupdates. In der Regel gibt es bei Apple rund fünf bis sieben Jahre nach der Veröffentlichung eines Smartphones noch Updates dafür. Das heißt auch, das bereits erwähnte iPhone X ist für knapp 400 Euro kein guter Deal mehr, denn die Technik ist im Vergleich zum iPhone 13 oder 14 doch ziemlich veraltet und Software- und auch Sicherheitsupdates wird es für das Modell nicht mehr geben.

iPhone SE

Ein Gerät, das wir bisher nur kurz erwähnt haben, das Apple aber ebenfalls weiter verkauft: Das iPhone SE der 3. Generation. Es als Exot zu bezeichnen, ist durchaus berechtigt. Vorgestellt wurde es 2022, sieht aber rein äußerlich aus wie iPhone 8 aus 2017. Inklusive kleinem 4,7-Zoll-Display mit großen Rändern, Touch ID, nur einer Kamera und Lightning-Anschluss. Immerhin beim Chip hat Apple etwas aufgerüstet und dem iPhone SE den A15 Bionic verpasst, der auch im iPhone 13 und 14 steckt.

Zwar wird es für das iPhone SE auch noch mehrere Jahre Softwareupdates geben, das Gerät ist aber bis auf den Chip nicht mehr zeitgemäß. Nur wer wirklich extrem an Touch ID hängt und alle anderen Nachteile in Kauf nehmen kann, der sollte sich das SE etwas genauer ansehen. Preislich geht es bei Apple bei 529 Euro los, der Straßenpreis liegt aktuell bei rund 420 Euro. Dafür gibt es aber in der Regel schon ein iPhone 12 mini und das ist der deutlich bessere Deal.

iPhone 12 und 13 mini

Das iPhone mini? Bisher haben wir diese Geräteklasse noch gar nicht erwähnt, die Apple beim iPhone 12 einführte, bei iPhone 13 noch anbot und dann mangels Nachfrage aber beim iPhone 14 nicht mehr im Programm führte. Offiziell ist das kleine iPhone mit seinem 5,4-Zoll Display also Geschichte, aber bei Drittanbietern sind noch einige Geräte zu bekommen. Wer unbedingt ein möglichst kleines iPhone haben möchte, für den wäre ein solches Mini vielleicht eine Alternative zum SE.

Noch ältere Modelle

Und wie sieht es bei Geräten aus die älter als das iPhone 12 oder 13 sind? Auch diese Geräte kosten noch immer vergleichsweise viel Geld, die Nachteile überwiegen aber. Stichwort Softwareupdates und Funktionsumfang. Wird so ein Modell in der Familie weitervererbt, ist dagegen nichts zu sagen, aber mehrere hundert Euro für eine Neuanschaffung sollte man nicht mehr dafür ausgeben.

Mit Blick auf die Zukunft: Apple Intelligence

Ein Punkt, der eventuell in naher Zukunft die Kaufentscheidung ebenfalls beeinflussen kann, sind die KI-Funktionen rund um Apple Intelligence. Diese werden zwar ab Herbst erst einmal nur in den USA verfügbar sein und auch nur auf Englisch, aber für 2025 ist die Einführung in weiteren Ländern und Sprachen geplant. Da ein iPhone aber in der Regel mehrere Jahre genutzt wird, lohnt sich auch für Käufer:innen in Europa schon jetzt ein Blick auf Apple Intelligence.

Denn viele der Funktionen laufen auf den Geräten und nicht in der Cloud und benötigen daher leistungsfähig Prozessoren und ausreichend Arbeitsspeicher. Apple selbst hat schon im Juni angekündigt, dass nur das iPhone 15 Pro und Pro Max Apple Intelligence werden nutzen können. Keines der älteren Geräte und auch nicht das iPhone 15 (ohne Pro). Wer sich also für KI-Themen interessiert und gerne bei den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich dabei sein möchte, der muss zum iPhone 15 Pro greifen oder auf die nächste Generation rund um das iPhone 16 warten.

