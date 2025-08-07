iPhone made in America: So soll Samsung Apple dabei helfen

Apple hat gerade versprochen, weitere 100 Milliarden US-Dollar in die Produktion in den USA stecken zu wollen. Bereits im Februar 2025 hatte das Unternehmen auf den Druck von Präsident Donald Trump hin eine Investition von 500 Milliarden in seinen Heimatmarkt angekündigt.

Parallel zu der Erhöhung des Investments auf 600 Dollar stellte Apple das American Manufacturing Program (AMP) vor. Es sieht vor, Teile der Produktion und der Lieferkette in die USA zu verlegen. 20 000 neue Jobs will Apple in den Vereinigten Staaten schaffen, vor allem in Forschung und Entwicklung in den Bereichen KI, Software-Entwicklung und Siliziumtechnik.

„Innovative neue Technologie zur Herstellung von Chips“ mit Samsung

Im American Manufacturing Program ist ein interessantes Detail verborgen. Apple will im Rahmen der Initiative auch mit seinem großen Smartphone-Konkurrenten Samsung zusammenarbeiten.

Apple wird laut der Ankündigung mit dem koreanischen Unternehmen in dessen Fabrik in Austin im US-Bundesstaat Texas kooperieren. Dort wollen die beiden Tech-Giganten gemeinsam eine „innovative neue Technologie zur Herstellung von Chips“ anstoßen.

„Chips, die Leistung und Energieeffizienz von Apple-Produkten optimieren“

Die Fabrik in Austin soll „Chips liefern, die die Leistung und Energieeffizienz von Apple-Produkten optimieren“. Darunter seien auch iPhones, die weltweit ausgeliefert werden sollen. Mehr Details zur Technik liefert Apple nicht, außer dass sie weltweit noch nie eingesetzt worden sein soll.

Samsung betreibt seit 1996 eine Halbleiterfabrik in Austin. Laut dem südkoreanischen Konzern sind dort über 4500 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Vor Apple ist bereits Tesla eine Kollaboration mit Samsung in der texanischen Hauptstadt eingegangen. Elon Musk gab im Juli 2025 bekannt, dass sein Autobauer den nächsten KI6-Chip in der Fabrik in Austin fertigen wird.

Reaktion auf Druck von Donald Trump

Apple reagiert mit dem American Manufacturing Program und der neuen Finanzspritze auf den erhöhten Druck aus dem Weißen Haus. Donald Trump verlangt, dass der Konzern sein wichtigstes Produkt, das iPhone, komplett in den USA baut. Laut Experten und Apples CEO Tim Cook selbst ist dies allerdings illusorisch. Der Preis für das iPhone würde sich für die Endkunden drastisch erhöhen.

Unter Tim Cook hatte Apple in den letzten Jahrzehnten Lieferketten in Asien aufgebaut, vor allem in China. Aufgrund der strikten Corona-Politik der Volksrepublik wich Apple verstärkt auf Indien und Vietnam aus. Gerade Indien ist zuletzt verstärkt ins Visier von Trumps Zollpolitik geraten, da das Land trotz des Krieges in der Ukraine Öl aus Russland importiere.

