iPhone im 90er-Stil: Wie du den Windows 95-Look erhältst

Apples minimalistische Ästhetik und das iPhone-Interface haben das Smartphone-Design maßgeblich geprägt und viele Nutzer an das Apple-Ökosystem gebunden. Zu anders muten Android-Phones an, Experimente wie das Windows Phone sind ganz am Markt gescheitert.

Was aber, wenn euch das iPhone und das hauseigene Betriebssystem zu modern anmuten? Wenn ihr euch nach den guten alten 90ern sehnt, in denen 256 Farben für die Darstellung auf Monitoren und Displays genug waren und Clippy der smarteste Assistent war, der euch zur Verfügung stand?

Dann haben wir an dieser Stelle gute Neuigkeiten für euch: Unser Fundstück löst genau dieses (zugegeben, sehr nischige) Problem. i95 bringt den ikonischen Windows-95-Look auf iPhones!

iPhone á la Windows 95: Ganz ohne Jailbreak

Den Win95-Style für iOS gibt’s bei Retron Print, einem Ableger des polnischen Startups Viz-People. Um das Design auf das eigene iPhone zu bringen, muss es nicht gejailbreakt werden. Stattdessen werden die Änderungen hauptsächlich über die Shortcuts-App von Apple vorgenommen.

„Die Anpassung ist kostenlos, sicher und erfordert keine spezielle Software oder Programmierkenntnisse. Es dauert jedoch einige Zeit, alles einzurichten“, beschreiben die Verantwortlichen i95 auf der Produktseite selbst. So fängt das Retro-Feeling quasi schon bei der Einrichtung an, denn wer schon einmal eine frühere Windows-Version neu installiert und eingerichtet hat, weiß, dass auch das eine gewisse Zeit in Anspruch nahm …

Windows-95-iPhone erfordert einige Handarbeit

In diesem Fall sollt ihr laut Herstellerangaben in rund 40 Minuten durch sein und dann bereits ein iPhone in schicker Windows-95-Optik in Händen halten. Welche Schritte dazu genau nötig sind, könnt ihr auf der Website von Retron Print nachlesen. Dort wird jeder Schritt genau erklärt.

Herzstück der Design-Anspassung ist eine Zip-Datei, die „770 originale Windows 95-Symbole, 18 benutzerdefinierte Icons, 6 benutzerdefinierte Widgets [und] 5 überarbeitete Sperrbildschirm-Hintergrundbilder“ enthält. App-Icons werden nach dem Download händisch mithilfe der Shortcuts-App ausgetauscht, was der größte Zeitfresser sein dürfte.

Weitere Widgets lassen sich über die App Widgy Widgets herunterladen. So könnt ihr beispielsweise auch die legendäre sprechende Büroklammer Clippy auf euer iPhone holen und damit den 90er-Jahre-Look perfektionieren. Damit das Apple-Phone auch genauso klingt wie einst ein Windows-Rechner beim Hochfahren, erklärt euch Retron Print außerdem auch, wie ihr den passenden Sound festlegt.

Bonus für das Retro-Feeling: Das Vintage Case des Herstellers

Wem das alles noch nicht genug der 90er-Vibes sind, können wir einen Blick auf den Instagram-Kanal von Retron Print ans Herz legen. Hier gibt es direkt auch noch ein passendes Case aus dem 3D-Drucker zu bewundern, das der Hersteller ebenfalls anbietet.

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert

