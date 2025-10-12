In London müssen Tourist:innen und Einheimische besonders auf ihr Smartphone aufpassen. (Foto: Shutterstock / Prostock-studio)

Der Londoner Polizei ist die bislang größte Operation gegen Handydiebstahl in der Geschichte des Landes gelungen. Dabei wurden insgesamt 18 Verdächtige festgenommen und mehr als 2.000 gestohlene Geräte sichergestellt. Wie die BBC berichtet, konnte das Lagerhaus mithilfe der iOS-Geotracking-Funktion „Wo ist?“ von Apple ausfindig gemacht werden.

In London ist Handydiebstahl an der Tagesordnung

In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der in London gestohlenen Smartphones nahezu verdreifacht. Inzwischen werden drei Viertel aller in Großbritannien gestohlenen Mobiltelefone in der Hauptstadt entwendet. Vor allem Bereiche mit vielen Tourist:innen sind besonders anfällig für Taschendiebstähle.

Die hohe Nachfrage nach gebrauchten Smartphones gilt als einer der Hauptgründe für diesen Anstieg. Viele Opfer sehen ihre Geräte nie wieder. „Wir hören, dass einige Kriminelle den Drogenhandel aufgeben und sich dem lukrativeren Handygeschäft zuwenden”, sagt Polizeiministerin Sarah Jones. „Wenn man ein Handy stiehlt, das Hunderte von Pfund wert ist, kann man verstehen, warum viele Kriminelle, die nach neuen Einkommensquellen suchen, sich diesem Bereich zuwenden.“

Jetzt ist es der Londoner Polizei allerdings gelungen, eine internationale Bande zu zerschlagen, die im vergangenen Jahr mutmaßlich bis zu 40.000 gestohlene Mobiltelefone aus Großbritannien nach China geschmuggelt hat. Ermittler:innen gehen davon aus, dass die Gruppe für den Export von bis zu 40 Prozent aller in London gestohlenen Handys verantwortlich sein könnte.

Die Täter:innen sollen gezielt Apple-Geräte ins Visier genommen haben, da diese im Ausland besonders hohe Preise erzielen. Laut Polizei erhalten sie bis zu 300 Pfund pro gestohlenem Handy. In China sollen dieselben Geräte für bis zu 4.000 Pfund verkauft worden sein: Sie sind internetfähig und bei Nutzer:innen beliebt, die versuchen, die staatliche Zensur zu umgehen.

Apples „Wo ist?“-Funktion führte die Polizei zum Ziel

Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Opfer, das sein gestohlenes Telefon im vergangenen Jahr selbst aufgespürt hatte. „Es war tatsächlich Heiligabend, als das Opfer sein gestohlenes iPhone elektronisch zu einem Lagerhaus in der Nähe des Flughafens Heathrow zurückverfolgte”, sagt Detective Inspector Mark Gavin. „Die Sicherheitskräfte dort waren sehr hilfsbereit und fanden das Telefon in einer Kiste zusammen mit 894 weiteren Telefonen.” Die Beamt:innen stellten fest, dass fast alle Geräte gestohlen worden waren und nach Hongkong verschickt werden sollten. Weitere Lieferungen konnten anschließend abgefangen werden. „Die Auffindung der ursprünglichen Lieferung von Mobiltelefonen war der Ausgangspunkt für eine Ermittlung, die eine internationale Schmugglerbande aufdeckte.“

Viele Opfer von Handydiebstählen werfen der Polizei seit Langem vor, nicht ausreichend zu handeln. Häufig beschweren sie sich darüber, dass sie keine Hilfe erhalten – selbst wenn ihnen über Dienste wie „Wo ist mein iPhone?” der genaue Standort eines gestohlenen Geräts angezeigt wird.

In diesem Fall führte allerdings genau diese Funktion zum Durchbruch. Wie Andrew Featherstone, der Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Handydiebstahl bei der Londoner Polizei, mitteilt, handelte es sich um die größte Razzia, die im Vereinigten Königreich jemals in diesem Zusammenhang durchgeführt wurde. „Wir haben kriminelle Netzwerke auf allen Ebenen zerschlagen, von Straßendieb:innen bis hin zu internationalen organisierten Banden, die jedes Jahr Zehntausende gestohlener Geräte exportieren.“

