iPhone SE 4 schon in wenigen Tagen? So soll Apple die Enthüllung des Smartphones planen

Das aktuellste iPhone SE wurde 2022 veröffentlicht. Mittlerweile ist die dritte Generation von Apples kompakten Smartphone im Vergleich zur Hauptreihe aber schon recht veraltet. Das iPhone SE 2022 hat noch einen Home-Button und keine Face-ID-Gesichtserkennung. Das soll sich bald mit einem neuen Modell ändern. Insider:innen gehen sogar davon aus, dass wir das iPhone SE der vierten Generation noch Mitte Februar zu Gesicht bekommen.

iPhone SE 4: So will Apple das Smartphone wohl enthüllen

Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg und stützt sich dabei auf Aussagen von Insider:innen, die mit dem Launch des iPhone SE 4 vertraut sind. Demnach soll die Ankündigung Anfang der nächsten Woche erfolgen, also der Woche ab dem 10. Februar 2025. Der Release des iPhone SE 4 soll dann im Verlauf des Februars erfolgen. Einen genaueren Termin nennen die Insider:innen aber bisher nicht.

Die Ankündigung des iPhone SE 4 soll im Vergleich zur iPhone-Hauptreihe recht unspektakulär vonstattengehen. Die Insider:innen sagen, dass Apple das Gerät lediglich auf der eigenen Shop-Seite präsentieren wird. Einen Livestream wird es dazu nicht geben. Allerdings dürfte Apple wohl die wichtigsten Funktionen und Neuerungen auch in Videoform zusammenfassen und diese über andere Kanäle wie seine Social-Media-Accounts ausspielen.

Laut Gurman gibt es schon jetzt erste Anzeichen, dass die Ankündigung des iPhone SE 4 wirklich Anfang der kommenden Woche ansteht. So gibt es in Apple-Stores in den USA kaum noch Bestände vom älteren iPhone SE 3. Einige Kund:innen wurden mit Aussicht auf Nachschub auf März 2025 vertröstet, während andere SE-Interessent:innen komplett abgewiesen wurden. Auch auf der deutschen Website von Apple ist das iPhone SE 3 nicht mehr erhältlich. Das liegt aber an der EU-Richtlinie, die USB-C bei allen Smartphones vorschreibt – das iPhone SE 3 hat aber noch einen Lightning-Anschluss.

Ob sich die Behauptungen der Insider:innen bewahrheiten, erfahren wir also in wenigen Tagen. Schon jetzt kursieren zahlreiche Gerüchte zum iPhone SE 4 im Netz. So soll das Apple-Smartphone optisch dem iPhone 14 ähneln, einen USB-C-Anschluss bekommen und auch die hauseigene KI an Bord haben. Dadurch könnte das iPhone SE 4 der günstigste Einstieg in Apple Intelligence werden.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

