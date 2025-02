Preisprognose zum iPhone SE 4: Wie lange ihr wohl auf einen guten Deal warten müsst

Apples iPhones waren noch nie so richtig günstig, dafür aber wertstabil. Während die Vergleichsplattform Idealo im Januar 2025 prognostizierte, dass Interessent:innen beim Kauf eines Galaxy S25 vielleicht schon zwei Monate nach dem Start rund 20 Prozent sparen können, ist ein derartiger Preisrutsch bei iPhones in der Regel unwahrscheinlich. Wie Guenstiger.de beobachtet hat, ist der Preis des iPhone 16 in der Grundversion nach fünf Monaten am Markt von 949 auf 769 Euro gesunken. Das entspricht einer Ersparnis von nur 19 Prozent. Die Zahlen decken sich mit denen anderer Portale wie Idealo oder Geizhals.

iPhone SE kaufen? Lieber 6 Monate warten

Noch schlechtere Chancen auf einen rapiden Preisverfall schreibt Guenstiger.de den iPhone-SE-Modellen zu. Weil die Smartphones für Apple-Verhältnisse ohnehin schon relativ preiswert sind, sieht man einen zögerlichen Verlauf voraus. Die Experten machen das an den Preisen der Vorgänger fest. So sei das iPhone SE von 2022 nach zwei Monaten im Handel lediglich um sieben Prozent im Preis gesunken. Erst nach sieben Monaten wurden bei ersten Online-Händlern 399 Euro für die Version mit 64 Gigabyte Speicher fällig. Das waren 23 Prozent weniger als von Apple aufgerufen wurde. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Modell lag bei 529 Euro.

Ähnlich sah die Verlaufskurve demnach beim Modell von 2020 aus, das seinen Tiefstpreis sechs Monate nach Marktstart erreicht hatte. Anschließend sei das Gerät wieder teurer geworden. Das lässt sich, auch auf anderen Plattformen, beim iPhone SE von 2022 ebenfalls beobachten. Einzelne Händler verkaufen das Gerät derzeit für Preise zwischen 460 und 500 Euro. Apple selbst bietet das Smartphone gar nicht mehr an, da es noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet ist, die EU aber seit Dezember 2024 eine USB-C-Buchse voraussetzt.

iPhone SE 4 erst nach Monaten ein guter Deal?

Auslöser für die Preisanalyse ist die nahende Vorstellung des iPhone SE 4. Diese soll laut Medienberichten in der Woche ab dem 17. Februar 2025 über die Bühne gehen. Passend dazu hatte Apple-CEO Tim Cook eine Produktneuheit für den 19. Februar angekündigt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um das neue iPhone SE. Weil Apple das Smartphone grundlegend überarbeiten und mit aktueller Technik ausstatten soll, ist noch gar nicht absehbar, ob es wie der Vorgänger für 519 Euro an den Start gehen soll. Auch, ob sich der Preis ähnlich entwickelt, lässt sich natürlich nur schätzen. Eintreten muss das nicht.

Zum Vergleich: Als der Hersteller beim bislang letzten Mal sein Standard-iPad aufgefrischt hatte, stieg nicht nur die Geschwindigkeit des Prozessors, sondern auch der Preis – von 379 auf 579 Euro. Immerhin: Apple ruft mittlerweile 399 Euro für das Basismodell auf. Online-Händler bieten es ab 360 Euro aufwärts an.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

