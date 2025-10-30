iPhone: So warnt dich iOS 26 vor lahmen Ladegeräten – und zeigt, wie lange es wirklich dauert

Mit einem Netzteil wie diesem hier vom MacBook Pro hat ein iPhone keine Ladeprobleme (Foto: t3n)

Die „Slow Charger“-Funktion erkennt zu leistungsschwache Stromversorgungen und warnt die Nutzer:innen, dass es damit (sehr) lange dauern kann, bis das iPhone vollständig aufgeladen ist. Die Funktion existiert bereits seit iOS 18, wird jedoch mit iOS 26 sichtbarer gemacht. Die Warnmeldung erscheint beispielsweise, wenn ein älteres USB-A-Ladegerät mit nur 5 oder 7,5 Watt zum Einsatz kommt.

Bei drahtlosem Laden über MagSafe oder Qi2 müssen mindestens 10 Watt vorhanden sein, um die Warnmeldung zu vermeiden. Mit einem solch schwachen Ladegerät kann das Aufladen eines iPhone 17 bis zu vier Stunden dauern. Dies schadet dem Gerät jedoch nicht – wer genügend Zeit hat, kann die Warnung ignorieren.

Für schnelleres Laden benötigen neuere iPhones leistungsstärkere Netzteile. Ab dem iPhone 15 ist ein USB-C-Netzteil mit mindestens 18 Watt erforderlich. Bei MagSafe-Ladung werden 20 Watt (iPhone 15 oder älter) beziehungsweise 30 Watt (ab iPhone 16) empfohlen.

Erkennung inkompatibler Ladegeräte

iOS kann zudem inkompatible Ladegeräte identifizieren. Dies geschieht etwa, wenn die sogenannten Power-Delivery-Werte nicht korrekt ausgelesen werden können oder Probleme mit dem USB-C-Kabel auftreten. In solchen Fällen wird das iPhone aus Sicherheitsgründen nicht geladen, und es erscheint ein „Ladegerät nicht kompatibel“-Hinweis. Nutzer sollten dann ein anderes Netzteil oder – falls es daran liegt – Kabel verwenden.

Eine weitere Neuerung in iOS 26 ist die Anzeige der verbleibenden Ladezeit. Diese Information ist sowohl im Sperrbildschirm als auch im Batteriebereich der Systemeinstellungen sichtbar. Die angezeigte Zeit orientiert sich am individuellen Ladelimit, das standardmäßig bei 80 Prozent liegt.

Diese Standardeinstellung ist Teil des „optimierten Ladens“, bei dem das Gerät erst kurz vor der erwarteten Nutzung (typischerweise am Morgen) vollständig aufgeladen wird. Nutzer können das Ladelimit jedoch anpassen oder vollständig deaktivieren – dann zeigt iOS die Zeit bis zur vollständigen 100-Prozent-Ladung an.

