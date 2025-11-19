iOS 26.1: Der neue Wecker nervt? So stellst du die alte Version wieder her

Dass man es nicht immer jedem recht machen kann, werden die Entwickler:innen bei Apple längst wissen. Ein aktuelles Beispiel ist die Weck-Funktion auf dem iPhone. Früher war es so, dass das Gerät zwei Optionen anzeigte, um den Alarm morgens abzustellen. Einmal auf „Schlummern“ tippen, ließ euch neun Minuten weiterschlafen, bis der Wecker erneut ertönte. Wer dagegen bereit für den Tag war, tippte einfach auf die Schaltfläche „Stopp“. Das hat sich mit dem Update auf iOS 26.1 geändert.

So deaktiviert ihr den Slider beim iPhone-Wecker

Weil viele Nutzer:innen im Halbschlaf vermutlich auf die falsche virtuelle Taste getippt und danach ein wenig zu lange geschlummert haben, hat das Unternehmen ein neues Element eingebaut. Wer den Wecker jetzt abschalten will, muss einen Schieberegler von links nach rechts über den Bildschirm wischen, ähnlich wie es früher beim Swipe-to-Unlock-Vorgang auf dem Phone der Fall war.

Doch die Änderung kommt nicht überall gut an. Zwar gibt es einige Fürsprecher, auf Reddit und in den sozialen Netzwerken zeigen sich viele Nutzer:innen aber auch wenig begeistert von Apples Änderung. Der neue Slider sei zu umständlich oder zu langsam. Zum Glück lässt er sich bei Bedarf einfach deaktivieren. Das entsprechende Menü ist nur ein wenig versteckt.

Um es aufzurufen, öffnet ihr die Einstellungen, tippt auf Bedienungshilfen, dann auf Tippen und aktiviert ganz unten die Option Einzeltippaktionen bevorzugen. Dadurch zeigt das iPhone überall einen Button, wo eigentlich ein Schieberegler vorgesehen ist. Das ist übrigens nicht nur beim Wecker der Fall, sondern auch bei abgelaufenen Timern, die ihr jetzt ebenfalls per Wischgeste abschaltet.

Warum man diese Einstellung nicht in der Uhr-App vornehmen kann, bleibt offen. Immerhin lässt sich hier aber die Dauer der Schlummer-Funktion festlegen. Dazu tippt ihr auf eine beliebige Weckzeit und gebt unter Dauer des Schlummermodus eure favorisierte Zeit ein.