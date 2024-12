News

Iris2 startklar: EU unterzeichnet Vertrag für Starlink-Konkurrenten

Die EU-Kommision hat einen Vertrag für eine Satellitenkonstellation unterzeichnet, die bis zum Jahr 2030 insgesamt 290 Satelliten in den Orbit bringen soll. So will Europa unabhängiger in Sachen kritischer Infrastruktur werden.

Von Dieter Petereit