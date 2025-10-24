Ab September 2026: Irland führt bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler ein

Als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Kunst- und Kulturszene hatte Irland im Jahr 2022 ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen gestartet. Dieses kommt ausschließlich Künstler:innen zugute.

Anzeige Anzeige

Irland: Grundeinkommen für 2.000 Künstler

Bisher erhalten auf diese Weise 2.000 Kunstschaffende jeweils 325 Euro pro Woche, also rund 1.400 Euro pro Monat und knapp 17.000 Euro pro Jahr. Das Programm sollte eigentlich im August 2025 ablaufen, war aber noch einmal bis Februar 2026 verlängert worden. Jetzt könnte daraus eine dauerhafte Einrichtung werden.

Entsprechende Pläne hat jetzt das zuständige Ministerium für Kunst, Kultur, Kommunikation, Medien und Sport veröffentlicht. Das Nachfolgeprogramm soll im Herbst 2026 an den Start gehen. Künstler:innen sollen sich in der ersten Jahreshälfte dafür bewerben können.

Anzeige Anzeige

Künstler per Losverfahren ausgewählt

Ob konkrete Anforderungen erfüllt werden müssen und wieviele Künstler:innen genau in den Genuss der Basiszahlung kommen, steht noch nicht fest. Während des Pilotprojekts wurden die Künstler:innen per Losverfahren ausgewählt.

Allerdings müsse die Regierung dem Plan noch zustimmen, so das Ministerium. Dann sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der möglichen Profiteur:innen von aktuell 2.000 noch weiter erhöht werde.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kulturminister: Enormer Erfolg für Irland

Ziel sei es jedenfalls, „ein dauerhaftes Grundeinkommen im Kunst- und Kultursektor zu etablieren“, wie Kultur- und Kommunikationsminister Patrick O’Donovan in einer Mitteilung erklärte. Und weiter: „Dieses Programm ist weltweit beispielhaft und ein enormer Erfolg für Irland. Es muss zukunftssicher und nachhaltig gestaltet werden“.

Die Forschung habe gezeigt, dass das irische Grundeinkommen für Künstler:innen deren Karrieren erfolgreich unterstütze. Allein schon weil die finanzielle Unsicherheit verringert werde, die typisch für eine Karriere im Kunstbereich sei, wie es vonseiten des Ministeriums heißt.

Anzeige Anzeige

Grundeinkommen: Psychische Gesundheit verbessert

Diejenigen, die eine solche Zahlung erhalten haben, fanden, dass die Zahlungen ihr tägliches Leben verbessert hätten, berichtet Business Insider. In einem Bericht der irischen Regierung hieß es, dass die Zahlungen auch die psychische Gesundheit verbessert hätten – über die Verringerung des finanziellen Stresses und der Förderung der beruflichen Weiterbildung hinaus.

8 Bilder ansehen Menschen erzählen, warum sie wirklich um 5 Uhr aufstehen Quelle: Reddit / Shutterstock

Positive Auswirkungen auf die Psyche zeigen viele ähnliche Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen. Besondere Aufmerksamkeit hatte ein Pilotprojekt in Finnland erhalten, das im Jahr 2017 gestartet war. Damals hatten 2.000 zufällig ausgewählte Langzeitarbeitslose jeweils 560 Euro monatlich ausgezahlt bekommen.

Deutsche Testpersonen arbeiteten weiter

Eine deutsche Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen zeigte nicht nur, dass Empfänger:innen deutlich zufriedener waren. Die Studie räumte auch mit einem Vorurteil auf: Denn die Testpersonen legten sich nicht auf die faule Haut, sondern arbeiteten trotz Grundeinkommens weiter.