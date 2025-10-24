Ab September 2026: Irland führt bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler ein
Als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Kunst- und Kulturszene hatte Irland im Jahr 2022 ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen gestartet. Dieses kommt ausschließlich Künstler:innen zugute.
Irland: Grundeinkommen für 2.000 Künstler
Bisher erhalten auf diese Weise 2.000 Kunstschaffende jeweils 325 Euro pro Woche, also rund 1.400 Euro pro Monat und knapp 17.000 Euro pro Jahr. Das Programm sollte eigentlich im August 2025 ablaufen, war aber noch einmal bis Februar 2026 verlängert worden. Jetzt könnte daraus eine dauerhafte Einrichtung werden.
Entsprechende Pläne hat jetzt das zuständige Ministerium für Kunst, Kultur, Kommunikation, Medien und Sport veröffentlicht. Das Nachfolgeprogramm soll im Herbst 2026 an den Start gehen. Künstler:innen sollen sich in der ersten Jahreshälfte dafür bewerben können.
Künstler per Losverfahren ausgewählt
Ob konkrete Anforderungen erfüllt werden müssen und wieviele Künstler:innen genau in den Genuss der Basiszahlung kommen, steht noch nicht fest. Während des Pilotprojekts wurden die Künstler:innen per Losverfahren ausgewählt.
Allerdings müsse die Regierung dem Plan noch zustimmen, so das Ministerium. Dann sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der möglichen Profiteur:innen von aktuell 2.000 noch weiter erhöht werde.
Kulturminister: Enormer Erfolg für Irland
Ziel sei es jedenfalls, „ein dauerhaftes Grundeinkommen im Kunst- und Kultursektor zu etablieren“, wie Kultur- und Kommunikationsminister Patrick O’Donovan in einer Mitteilung erklärte. Und weiter: „Dieses Programm ist weltweit beispielhaft und ein enormer Erfolg für Irland. Es muss zukunftssicher und nachhaltig gestaltet werden“.
Die Forschung habe gezeigt, dass das irische Grundeinkommen für Künstler:innen deren Karrieren erfolgreich unterstütze. Allein schon weil die finanzielle Unsicherheit verringert werde, die typisch für eine Karriere im Kunstbereich sei, wie es vonseiten des Ministeriums heißt.
Grundeinkommen: Psychische Gesundheit verbessert
Diejenigen, die eine solche Zahlung erhalten haben, fanden, dass die Zahlungen ihr tägliches Leben verbessert hätten, berichtet Business Insider. In einem Bericht der irischen Regierung hieß es, dass die Zahlungen auch die psychische Gesundheit verbessert hätten – über die Verringerung des finanziellen Stresses und der Förderung der beruflichen Weiterbildung hinaus.
Positive Auswirkungen auf die Psyche zeigen viele ähnliche Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen. Besondere Aufmerksamkeit hatte ein Pilotprojekt in Finnland erhalten, das im Jahr 2017 gestartet war. Damals hatten 2.000 zufällig ausgewählte Langzeitarbeitslose jeweils 560 Euro monatlich ausgezahlt bekommen.
Deutsche Testpersonen arbeiteten weiter
Eine deutsche Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen zeigte nicht nur, dass Empfänger:innen deutlich zufriedener waren. Die Studie räumte auch mit einem Vorurteil auf: Denn die Testpersonen legten sich nicht auf die faule Haut, sondern arbeiteten trotz Grundeinkommens weiter.