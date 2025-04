Polarlichter von All aus: ISS-Astronaut liefert uns atemberaubende Aussichten auf die Erde

Der Name Don Pettit dürfte mittlerweile vielen Weltraum-Fans ein Begriff sein. Schließlich sorgt der Nasa-Astronaut immer wieder dafür, dass wir auf der Erde besondere Eindrücke aus seinem Alltag bekommen. Auf Social-Media postet der Astronaut regelmäßig Bilder und Videos davon, wie er die Erde im Laufe seiner Weltraummission sieht.

ISS: So sehen die Polarlichter aus dem All aus

Jetzt hat Pettit gleich zwei neue Videos aufgenommen, die er kurz hintereinander auf seinem X-Profil veröffentlicht hat. Das erste Video zeigt Polarlichter, die über Australien und der Antarktis verliefen. In seinem Post betont Pettit, dass Jannicke Mikkelsen, die sich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auf dem privaten Privatraumflug FRAM2 befand, noch einen deutlich besseren Ausblick gehabt haben dürfte.

Zwar lieferte Mikkelsen keine Bilder, berichtete auf ihrem X-Profil aber: „Während ich im All war, habe ich das Paradies, Verschmutzung, vereiste Landschaften, Stadtlichter, Verkehr, Polarlichter, ausgedehnte Wüsten, Oasen, Vulkane, Landwirtschaft und Krieg gesehen. FRAM2 hat mich für immer verändert.“

Kurz nach dem ersten Video legte Pettit schon nach. Einen Tag später zeigte er ein Video, das die Polarlichter dieses Mal direkt von oben zeigt. Wo genau die Aufnahmen entstanden sind, verriet der Nasa-Astronaut allerdings nicht. Unter den Videos zeigen sich die Follower:innen von Pettit begeistert. Allerdings dürfte mit den Ausblicken aus dem Weltall bald Schluss sein – zumindest vorerst.

Denn Pettit befindet sich schon seit September 2024 auf der ISS. Dort arbeitet er mit den Kosmonauten Alexey Ovchinin und Ivan Vagner seit mehr als 200 Tagen zusammen. Das Sojus-Raumschiff, mit dem die drei auf der ISS angekommen sind, soll am 20. April 2025 mit ihnen an Bord abgekoppelt werden und am selben Tag auf die Erde zurückkehren. An diesem Tag feiert Pettit auch seinen 60. Geburtstag. Ob und wann der Nasa-Astronaut wieder ins All fliegt, ist bisher nicht bekannt.

Die besten Bilder aus dem Weltall

