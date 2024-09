ISS-Astronaut der Crew-8-Mission filmt spektakulären Feuerball-Meteor über Ägypten

Eigentlich wollte Astronaut Matthew Dominick von seinem Ausblick auf der Internationalen Raumstation ISS das Zentrum der Milchstraße fotografieren. Als er aber später die Aufnahmen anschaut, entdeckt er ein zunächst rätselhaftes Phänomen: ein kleiner grüner Lichtblitz in der Erdatmosphäre über Ägypten, der sich auf weiteren Fotos zu einer gewaltigen Explosion ausbreitet.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Boliden, also einen besonders hellen Meteor. Dominick hat die Bilder inzwischen zu einem Zeitraffer zusammengefügt und als Video auf X gepostet.

Atemberaubende Zufallsaufnahme: Astronaut fotografiert Boliden

Entstanden sind die beeindruckenden Fotos am Montag, den 2. September um 22:12 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie Dominick in seinem X-Post erklärt, hat er einen sehr hohen Iso-Wert (also eine starke Lichtempfindlichkeit der Kamera) gewählt, weil er tief in der Dunkelheit des Alls das Zentrum unserer Galaxie fotografieren wollte. Dadurch hat die Kamera den grünen Feuerball in der Erdatmosphäre wohl besonders gut eingefangen.

Der Astronaut aus dem US-Bundesstaat Colorado, der sich derzeit als Teil der SpaceX-Crew-8 auf seiner ersten Raumfahrtmission befindet, hat die Bilder des spektakulären Lichtblitzes laut eigener Aussage später zwei Freunden gezeigt, die beide dafür plädierten, dass es sich bei der Himmelserscheinung um einen Boliden handeln muss.

Boliden sind besonders große Meteore, die mit einer derartigen Gewalt in der Atmosphäre verbrennen, dass sie sogar einen hörbaren Überschallknall auslösen können. Ihr Leuchten ist mehrere Sekunden, manchmal sogar minutenlang am Nachthimmel zu erkennen und überstrahlt dabei Mond und Sterne.

Grüner Feuerball breitet sich über dem Nachthimmel aus

In den Kommentaren seines ursprünglichen Posts, bei dem die Explosion in Zeitlupe zu sehen ist, hat Dominick noch ein zweites, besonders spektakuläres Video gepostet, in dem man dem grünen Feuerball beschleunigt und in flüssiger Framerate beim Verglühen zusehen kann.

Das Video zeigt neben der Explosion auch zahlreiche Lichtblitze von Gewittern auf der Erde und wie der Astronaut in seinem Post anmerkt, lohnt sich besonders der Größenvergleich zwischen diesen und dem riesigen Feuerball, der noch deutlich heller leuchtet und sich flächenmäßig um ein Vielfaches ausbreitet.

Dominick hat während seines Aufenthalts auf der ISS als begeisterter Fotograf immer wieder einzigartige Bilder aus dem Weltraum geliefert. Er wird zusammen mit seinen Team-Mitgliedern nach sechs Monaten im All voraussichtlich noch diesen Monat zur Erde zurückkehren.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall:

