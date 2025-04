Ist Siri wirklich so dumm? Wo Apples Assistenz ihre Stärken hat

“Siri, warum bist du so dumm?”, frage ich mein iPhone nach der Installation des aktuellen Betriebssystem-Updates iOS 18.4. Denn eigentlich sollte Siri jetzt, oder zumindest in naher Zukunft, Dinge im Stile eines persönlichen KI-Assistenten App-übergreifend ausführen können. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, Fotos per Stimme zu bearbeiten und sie andere Anwendungen wie der Notizen-App einzufügen. Doch auf diese Funktionen müssen iPhone-Besitzer:innen noch länger warten. Apple hat sie bis 2026 aufgeschoben. Bis dahin leuchtet Siri bei Aktivierung bunt um den iPhone-Rand auf und verzeiht Versprecher. Immerhin. Ansonsten kann die Assistenz nicht viel. Oder doch?