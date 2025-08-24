20 Prozent weniger unbesetzte IT-Stellen – kommt jetzt die Trendwende beim Fachkräftemangel?
Der IT-Fachkräftemangel kannte bisher nur eine Richtung – steil nach oben. Während 2009 noch 20.000 Stellen unbesetzt waren, waren es zehn Jahre später schon 124.000 Stellen. Den Zenit hat die Branche im Jahr 2022 mit 137.000 unbesetzten Stellen erreicht. Diese Zahlen stammen von dem Branchenverband der Digitalwirtschaft, Bitkom.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.