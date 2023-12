Trotz Massentlassungen: IT-Fachkräftemangel erreicht 2023 neues Rekordhoch

Die IT-Branche in Deutschland hat ein hartes Jahr hinter sich. Getrieben durch die Inflation ist die Investitionsbereitschaft von Risikokapitalgebern deutlich gesunken, was viele Startups zu Kündigungen von Fachkräften getrieben hat; einige sind sogar in die Insolvenz gegangen. Spekulationen darüber, wie sich das auf den IT-Fachkräftemangel auswirkt, wenn so viele potenzielle Jobsuchende auf den Arbeitsmarkt drängen, waren in Expertenkreise lange an der Tagesordnung. Jetzt hat der Digitalverband Bitkom die Antwort gegeben.

Anzeige Anzeige

IT-Fachkräftemangel: 149.000 Stellen unbesetzt

Trotz der Massenentlassungen sind noch nie so viele IT-Fachkräfte in der deutschen Wirtschaft gesucht worden wie 2023. Laut Bitkom stieg die Zahl der offenen Stellen auf ein neues Rekordhoch von 149.000. Damit sind noch einmal 12.000 Stellen dazugekommen – 2022 waren es noch 137.000 unbesetzt IT-Stellen, die die deutsche Wirtschaft zu beklagen hatte. Die Zahlen werden vom Bitkom seit 2009 erhoben und gelten als repräsentativ für die Gesamtwirtschaft. In der ersten Erhebung fehlten 20.000 IT-Fachkräfte.

Nach Angaben der Studie gehen die Firmen mit großer Mehrheit auch nicht davon aus, dass sich die Lage verbessern wird. Lediglich drei Prozent erwarten, dass der Mangel abnehmen wird. 77 Prozent befürchten, dass noch mehr Stellen nicht besetzt werden können. Der IT-Fachkräftemangel bestehe unabhängig des Konjunkturverlaufs und sei „ein systemisches Problem der deutschen Wirtschaft“, erklärt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. „Zu wenig Fachkräfte und zu viel Regulierung bremsen das digitale Deutschland.“

Anzeige Anzeige

IT-Fachkräftemangel fordert dringende Lösungen

Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind inzwischen in vielen Firmen konkret spürbar. Sechs von zehn Unternehmen berichten, dass sich in ihren Betrieben die Stellen für IT-Fachkräfte langsamer besetzen lassen als andere Jobs – im Schnitt bleiben freie Positionen 7,7 Monate unbesetzt, vor einem Jahr waren es noch 7,1 Monate. Für Unternehmen ist das ein großes Problem: Nicht nur, dass sie hohe Kosten für das IT-Recruiting aufwenden müssen, mit der Dauer gehen auch fehlende Einnahmen einher. IT-Projekte geraten in Verzug.

Die IT-Fachkräfte, die in den Unternehmen landen, sind sehr unterschiedlich qualifiziert. Fast die Hälfte hat eine duale Ausbildung im Betrieb und an der Hochschule absolviert. 16 Prozent kommen aus einem klassischen Uni-Studiengang, dazu kommen noch mal so viele Fachkräfte, die das Studium abgebrochen haben. Immer wichtiger werden Quereinsteiger. Sie besetzten fast jede vierte Stelle. Vor allem IT-Bootcamps arbeiten verstärkt mit rekrutierenden Unternehmen zusammen – wie die École 42 mit SAP und Volkswagen.

Anzeige Anzeige

Große Hoffnung hatten die Unternehmen in das 2020 eingeführten Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das den Zuzug von ausländischen Fachkräften erleichtern sollte. Für jede fünfte Firma ist das ein Thema: Acht Prozent haben versucht, gezielt IT-Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. 14 Prozent sagen, dass sie vorhaben, dies zu tun. Vor allem in der Startup-Branche wird sich zudem viel von der ESOP-Reform erhofft, die Mitarbeiterbeteiligungen erleichtern und Fachkräfte anziehen soll. / Mit Material der dpa

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, wie zeitgemäßes Mitarbeiter-Recruiting und eine den Bedürfnissen angepasste Candidate-Journey funktionieren. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, wie zeitgemäßes Mitarbeiter-Recruiting und eine den Bedürfnissen angepasste Candidate-Journey funktionieren. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

24 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema