IT-Gehälter 2024 im Vergleich: Diese 5 Länder zahlen noch sechsstellig

Der IT-Sektor sieht sich großen Herausforderungen gegenüber: Während die Coronapandemie die Branche eher beflügelt hat und sowohl die Stellen und Gehälter anstiegen, sorgt die Inflation und Rezession heute für Dämpfer. Die Branche entließ in Deutschland etliche Hunderttausend Fachkräfte. Doch auch weltweit haben Massenentlassungen stattgefunden. Wie hat sich das 2024 auf die Gehälter ausgewirkt?

Eine Perspektive auf die IT-Gehaltsentwicklung liefert der jährliche Gehaltsreport von Skillsoft. Die neue Ausgabe wirft einen Blick auf Nord- und Lateinamerika sowie Europa, den Mittleren Osten, Afrika und den Pazifisch-Asiatischen Raum. Im europäischen Vergleich steht Deutschland auf Platz acht von 24 Nationen mit einem Durchschnittseinkommen von 81.266 US-Dollar.

IT-Gehälter: Hier werden über 100.000 Dollar verdient

Auffällig ist, dass im Vergleich zum Vorjahr die IT-Gehälter in vielen Ländern generell gesunken sind. Während 2023 noch sechs Länder mit einem durchschnittlichen Jahresverdienst über 100.000 Dollar aufwarten konnten, sind es 2024 nur noch fünf. Dabei hat Deutschland die Top-Liste verlassen. Im vergangenen Jahr lag das Durchschnittsgehalt bei 142.911 Dollar.

Die Schweiz ist Spitzenreiter: 2024 lag das IT-Gehalt bei 138.286 Dollar. 2023 lag das Durchschnittseinkommen jedoch auch hier höher, bei 174.042 Dollar. Über 100.000 Dollar werden zudem in Luxemburg (128.000 Dollar), Österreich (126.397 Dollar), den Niederlanden (106.561 Dollar) und Dänemark (100.429 Dollar) verdient.

Während Einstellungsstopps für eine Stagnation der Gehälter sorgen, sind Massenentlassungen ein wesentlicher Grund für rückläufige Entwicklungen. In Deutschland gab es davon zwischen 2022 und 2024 in der Startups-Szene besonders viele, etwa bei N26 oder Tier Mobility. Zudem spielen Startup-Insolvenzen wie bei Infram oder Lilium eine Rolle. Doch auch Konzerne wie die Telekom haben IT-Fachkräfte entlassen.

Fertigkeiten in den Bereichen Cloud-Computing, Cybersicherheit, KI und Machine Learning sowie Datenschutz und Risikomanagement gelten laut Skillsoft weiterhin als enorm wichtig für Unternehmen und beeinflussen die Vergütung. Fach- und Führungskräfte, die in diesen IT-Bereichen arbeiten, müssen konstant mit den neuesten Vorschriften und Gesetzen sowie Techniken und Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

