IT-Gehälter teilweise rückläufig: Kommt jetzt die Trendwende?

Die Gehälter im IT-Sektor kannten lange Zeit nur eine Richtung: steil nach oben. Inzwischen sieht das anders aus. Zwar wachsen sie in einigen IT-Berufen noch, allerdings deutlich geringer als gewohnt. In vielen Fällen sind sie unter Inflationsniveau. In anderen IT-Berufen sinken sie sogar. Wie eine aktuelle Analyse der Jobplattform Indeed zeigt, sind die Gehälter im Technologiebereich offenbar einer deutlichen Korrektur ausgesetzt.

Anzeige Anzeige

IT-Gehälter deutlich unter Inflationsrate

Die Gehälter im IT-Support und der IT-Infrastruktur sind im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 0,8 Prozent gestiegen und damit unter der Inflationsrate. Die lag in Deutschland im Januar 2025 bei 2,3 Prozent.

Die Gehälter in der Softwareentwicklung sinken. Die Gehaltssteigerung im Jahresvergleich liegt bei -0,7 Prozent. Das hätten viele Experten vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten. Die IT kämpft seit Jahren mit großen Fachkräftelücken.

Anzeige Anzeige

Nach Jahren rasant steigender Gehaltsniveaus sind viele gut bezahlte IT-Jobs nun jedoch besonders von dem Sparkurs vieler Unternehmen betroffen. Auch die Personalnachfrage in diesem Bereich ist rückläufig: Kein anderer Berufszweig verzeichnete im Jahresvergleich einen so drastischen Rückgang an Stellenausschreibungen auf Indeed.

In Bereichen wie der Softwareentwicklung dürfte 2025 die Jobsicherheit ein entscheidenderer Faktor sein als Gehaltssteigerungen. Insgesamt sind die Gehälter in vielen IT-Berufen trotz dieser Entwicklung jedoch weiterhin über dem Lohnniveau der meisten Berufe.

Anzeige Anzeige

Firmen besorgt über mögliche Fluktuation

Die Personalberatung Robert Walters hat in einer Gehaltsstudie die Gehaltsprognosen für 2025 766 Arbeitnehmer und 516 Arbeitgeber befragt, um aktuelle Arbeitsplatztrends für den Gesamtmarkt zu analysieren.

Auch hier zeigt sich, dass 75 Prozent der Arbeitgeber zwar Gehaltserhöhungen in 2025 planen, jedoch in den meisten Fällen nur Managergehälter die Inflation übersteigen.

Anzeige Anzeige

Zwei Drittel der befragten Arbeitgeber sind „besorgt“, Mitarbeiter zu verlieren, deren Gehaltserhöhungen unter der Inflationsrate liegen.

Um dem entgegenzuwirken, erhöhen sie ihre Investitionen in die Arbeitsplatzkultur und bieten weitere monetäre Zusatzleistungen zur betrieblichen Altersvorsorg. Auch Anteile und Aktien des Unternehmens rücken stärker in den Fokus.

Statt mehr Geld: 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung

10 Bilder ansehen 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Gehalt