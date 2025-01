IT-Gehälter: Wie IT-Fachkräfte auf ein Spitzenverdienst kommen

IT-Fachkräfte gehören zu den bestbezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Durchschnittlich verdienen Digitalexperten rund 62.000 Euro brutto im Jahr. Der Median liegt bei einem Bruttojahresgehalt über 58.000 Euro. Zum Vergleich: Der berufsübergreifende Durchschnitt liegt bei 52.300 Euro brutto und Median über alle Berufe hinweg bei 45.800 Euro brutto pro Jahr.

Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung des Jobportals Stepstone. Die Analysten haben zudem die IT-Berufe mit dem höchsten Durchschnittsverdienst identifiziert: IT-Projektmanager liegen bei 68.500 Euro, IT-Consultants bei 61.750 Euro und Software-Entwickler bei 57.750 Euro brutto pro Jahr. IT-Systemadministratoren und Fachinformatiker für Systemadministration verdienen mit 51.250 Euro und 41.500 Euro schon deutlich weniger.

IT-Fachkräfte: Diese Faktoren sorgen für Top-Gehälter

Wie in allen Berufen steigt das Gehalt mit der Erfahrung: Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger können durchschnittlich mit 45.000 Euro Bruttojahresgehalt rechnen. IT-Fachkräfte mit mehr als 25 Jahren gelten als besonders erfahren. Sie verdienen durchschnittlich 73.500 Euro brutto pro Jahr.

Weitere Faktoren, die den Verdienst erhöhen, finden sich im Bildungsabschluss und der Personalverantwortung. Mit Hochschulabschluss winken durchschnittlich 67.250 Euro brutto. Ohne Hochschulabschluss hingegen 53.500 Euro brutto. Wer Personalverantwortung hat, kann mit durchschnittlich 72.500 Euro rechnen. Ohne Personalverantwortung mit durchschnittlich 55.500 Euro.

Relevant ist zudem die Unternehmensgröße. Je kleiner das Unternehmen, desto geringer ist das Gehalt: In Unternehmen bis 50 Mitarbeiter liegt der Bruttoverdienst bei durchschnittlich 49.500 Euro, bei 51 bis 500 Mitarbeiter bei 55.700 Euro, bei 501 bis 5.000 Mitarbeiter bei 62.250 Euro und bei über 5.000 Mitarbeitern bei 71.250 Euro.

IT-Gehälter: Branche und Standort hochrelevant

Die Top-Branchen sind der Fahrzeugbau sowie Zulieferer mit durchschnittlich 69.250 Euro brutto pro Jahr, der Maschinen- und Anlagenbau mit 63.500 Euro, die Elektrotechnik und Feinmechanik mit 59.750 Euro, der Groß- und Einzelhandel mit 55.250 Euro sowie die IT- und Internetwirtschaft mit 54.750 Euro.

Einen immensen Einfluss auf das Gehalt hat zudem der Standort. In Hamburg verdienen IT-Fachkräfte am besten. Bei 62.000 Euro liegt dort das durchschnittliche Bruttojahresgehalt. In Baden-Württemberg und Hessen liegt der Bruttodurchschnittsverdienst bei jeweils 61.500 Euro und in Bayer bei 61.000 Euro pro Jahr.

Am schlechtesten wird im Osten verdient. In Brandenburg liegt das Bruttojahresgehalt bei 49.250 Euro, in Thüringen bei 49.000 Euro und in Mecklenburg-Vorpommern bei 48.250 Euro brutto pro Jahr.

IT-Gehälter: So hoch ist der Gender-Pay-Gap

Während sich an den bisherigen Kategorien leicht orientieren und somit ein Top-Gehalt gegebenenfalls planen lässt, ist ein letztes Attribut kaum beeinflussbar: das Geschlecht. Wie Stepstone zeigt, liegt der unbereinigte Gender-Pay-Gap im IT-Bereich bei 8,1 Prozent. Männer verdienen durchschnittlich 58.750 Euro brutto und Frauen 53.500 Euro brutto pro Jahr. Bereinigt liegt der Gender-Pay-Gap mit 6,3 Prozent nur geringfügig darunter.

Statt mehr Geld: 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung

