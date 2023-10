In diesen IT-Berufen sind Jahresgehälter über 100.000 Euro üblich

Auch in diesem Jahr konnten die IT-Gehälter noch einmal deutlich zulegen und damit der derzeit unsicheren Wirtschaftslage trotzen. Zu dem Ergebnis kommt eine Gehaltsauswertung der Personalberatung Robert Half für die IT-Branche in Deutschland. Für die zum Teil raren Spezialistinnen und Spezialisten würden Unternehmen teilweise große Zugeständnisse machen, um sie für sich zu gewinnen. Am stärksten nachgefragt seien IT-Administratoren, Supportmitarbeiter, Softwareentwickler, IT-Projektmanager und IT-Manager.

IT-Gehälter: Consultants verdienen bis zu 106.750 Euro

Für das aktuelle Jahr 2023 hat Robert Half gleich mehrere Positionen im IT-Bereich identifiziert, in denen für erfahrene Fachkräfte inzwischen sogar mehr als 100.000 Euro Bruttojahresgehalt üblich seien. Konkret nennen die Personalberater folgende IT-Berufe am Arbeitsmarkt: Ganz vorne dabei seien IT-Consultants und Cloud-Consultants mit jeweils 106.750 Euro brutto pro Jahr, gefolgt von SAP-Beratern mit 104.250 Euro, ERP-Beratern mit 101.250 Euro und IT-Projektmanagern mit 100.500 Euro brutto pro Jahr.

Neben einem hohen Gehalt würden aber auch immer mehr Zusatzleistungen geboten, um wichtige IT-Expertinnen und IT-Experten zu halten. Dazu zählen Fahrtkostenzuschüsse für das Auto, Essensgutscheine, finanzielle Zuschüsse für Homeoffice, bezahlte Sabbatical und Fitnessstudio-Mitgliedschaften. Diese Benefits sorgen dafür, dass die IT-Fachkräfte von ihren ohnehin hohen Gehältern noch mehr einbehalten, da sie private Kosten einsparen. Als Homeoffice-Zuschuss könnte beispielsweise ein Obolus zur Stromrechnung gelten.

Damit hohe IT-Gehälter und entsprechende Zusatzleistungen zum Tragen kommen, müssen IT-Expertinnen und IT-Experten in der Regel jedoch auch konkrete Hardskills vorweisen. Vor allem Expertise im Bereich KI und Machine Learning, im Cloudsegment, ERP sowie in der Informationssicherheit seien für IT-Firmen hochrelevant. Am meisten nachgefragte Softskills sind hingegen die Fähigkeit zum analytischen Denken, Kommunikationsfähigkeiten, interdisziplinäres Verständnis und eine schnelle Auffassungsgabe.

Gehaltsübersicht: Große Bandbreite an Befragten

Die Gehaltsübersicht von Robert Half umfasst auch noch andere Berufe. Befragt hat die Personalberatung 1.500 Personen, davon 500 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen, dem IT-Bereich, aus dem kaufmännischen Bereich, Legal sowie Banken und Finanzdienstleistungen. Die Befragten stammen aus Großunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen in einer Bandbreite vom öffentlichen Sektor bis hin zu privaten und börsennotierten Unternehmen.

