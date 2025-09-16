Anzeige
News
Gefahr gebannt oder nur ein Strategiewechsel? 15 Ransomware-Banden erklären den Rückzug

Gleich 15 Ransomware-Banden, darunter Hochkaräter wie Scattered Spider und Lapsus$, wollen sich angeblich aus dem Cybercrime-Geschäft zurückziehen. Sie hätten ihre Ziele erreicht, schreiben sie. Aber ist der Ankündigung zu trauen?

Von Jörn Brien
2 Min.
Ransomware

Mehrere Ransomware-Banden treten angeblich ab. (Foto: Den Rise/Shutterstock)

Im Jahr 2022 hatte die Cybercrime-Gang Lapsus$ mit einer Reihe von Angriffen auf Konzerne wie Nvidia, Samsung, Microsoft oder Uber sowie das brasilianische Gesundheitsministerium auf sich aufmerksam gemacht. Zwei Teenager waren im Zusammenhang mit diesen Cyberattacken in Großbritannien verhaftet worden, fünf weitere in den USA.

Cyberattacken auf britische Konzerne

Ebenfalls vorrangig junge Menschen scheinen hinter der Gruppe Scattered Spider zu stecken, die mit Angriffen auf die britischen Handelsunternehmen Marks & Spencer, Co-Op und Harrods in der Szene zu zweifelhaftem Ruhm gekommen waren. Vier Jugendliche waren im Juli 2025 deswegen festgenommen worden.

Beide Gruppierungen sollen eng verbandelt sein – und beide wollen ihre kriminellen Aktivitäten offenbar einstellen, wie sie in einem Beitrag in dem Untergrundforum Breachforums schreiben. Insgesamt 15 Ransomware-Banden sollen dieser Ankündigung zufolge ihren Rückzug erklärt haben, wie The Register berichtet.

Aufzeigen unsicherer Systeme statt Erpressung?

Die Hacker:innen hätten ihre Ziele erreicht, heißt es in dem Posting. Dabei sei es um das Aufzeigen unsicherer Systeme gegangen, nicht um Erpressung. Und: Schweigen sei jetzt ihre Stärke. Letzteres ist wohl auch als Drohung zu verstehen, dass die Cyberkriminellen noch über sensible Daten verfügen.

Darüber hinaus heißt es, man werde nicht so einfach hinnehmen, dass einige Mitglieder verhaftet worden seien. Die Hacker:innen würden ihre „Fähigkeiten einsetzen, um diejenigen zu demütigen, die uns gedemütigt haben“.

Weitere Attacken könnten folgen

Es sei sogar möglich, dass noch weitere Angriffe folgen, die unter dem Namen der 15 Gruppen durchgeführt werden. Diese Attacken seien jedoch vor der Ankündigung des Rückzugs initiiert worden.

Statt weitere cyberkriminelle Aktivitäten durchzuführen, wollen die Hacker:innen jetzt zum Teil die erbeuteten Millionen genießen. Einige Mitglieder würden aber weiterhin Systeme „untersuchen und verbessern“. Dies, so heißt es, würden sie aber „im Verborgenen“ tun.

Kommen die Hacker mit neuem Namen zurück?

The Register zufolge ist es nicht ungewöhnlich, dass Ransomware-Banden ihre bekannten Decknamen aufgeben, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Möglich auch, dass sie ihre Taktik ändern und künftig unter neuem Namen operieren.

MIT Technology Review Cybercrime
