Ja, nein, vielleicht: Die „Green Claims“-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf das Marketing

Auf dem Konferenztisch liegen Entwürfe für eine neue Verpackungskampagne. Der Claim „nachhaltig verpackt“ prangt groß auf dem Layout. Die Agentur lobt die visuelle Klarheit, das Marketing-Team diskutiert über Reichweitenpotenzial. Dann meldet sich jemand aus dem Nachhaltigkeitsbereich: „Was genau ist damit gemeint? Welche Daten stützen diese Aussage?“ – Schweigen. Die Diskussion kippt. Es wird deutlich: Was früher als aufmerksamkeitsstark galt, ist heute ein Risikofaktor. In einer Zeit, in der jeder grüne Begriff juristisch relevant sein kann, reicht ein gut gemeinter Slogan nicht mehr aus.

Anzeige Anzeige

Was die Green Claims-Richtlinie regeln sollte

Die Green Claims-Richtlinie ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission, der im März 2023 veröffentlicht wurde und das so genannte Greenwashing entschieden bekämpfen sollte. Ziel der EU-Kommission ist es, Umweltversprechen wie „klimaneutral“, „umweltfreundlich“ oder „biologisch abbaubar“ auf eine einheitliche, überprüfbare Basis zu stellen. Solche Aussagen sollen künftig nur noch zulässig sein, wenn sie wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar sind.

Zentrales Element wäre ein Prüfmechanismus gewesen: Unternehmen hätten für jede Umweltbehauptung eine standardisierte Methodik dokumentieren und von unabhängigen Stellen verifizieren lassen müssen. Zusätzlich sollte die Richtlinie die Flut an intransparenten Öko-Labels eindämmen und EU-weit harmonisieren.

Anzeige Anzeige

Doch der Widerstand war groß. Vor allem mittelständische Unternehmen warnten vor zusätzlicher Bürokratie, und auch innerhalb der Kommission mehrten sich Zweifel an der Umsetzbarkeit. Anfang 2025 deutete die EU-Kommission an, den Vorschlag zurückzuziehen oder grundlegend zu überarbeiten. Ob das Vorhaben in der neuen Legislaturperiode erneut aufgegriffen wird, ist ungewiss.

Damit steht ein zentrales Gesetzesvorhaben zur Regulierung von Umweltaussagen auf der Kippe. Doch Achtung: Für das Marketing bedeutete dies keine Entwarnung. Greenwashing wird bereits heute bestraft und kann künftig sehr teuer werden. Denn mit der sogenannten EmpCo-Richtlinie gelten bereits verbindliche Regeln, die Greenwashing erschweren. Die Frage ist nicht mehr, ob das Marketing nachhaltiger kommunizieren muss, sondern wie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die EmpCo-Richtlinie ist schon gültig – und bindend

Während die Green Claims-Richtlinie ins Stocken gerät, gilt ein anderer Rechtsrahmen bereits: Die EmpCo-Richtlinie(Richtlinie (EU) 2024/825) wurde im März 2024 verabschiedet und muss bis spätestens März 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Viele ihrer Vorgaben basieren jedoch auf bestehenden Verbraucherschutzregelungen und entfalten bereits jetzt Wirkung.

Kern der Richtlinie ist ein schärferes Vorgehen gegen irreführende Nachhaltigkeitsaussagen. Marketing-Aussagen wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ sind nur erlaubt, wenn sie auf überprüfbaren Nachweisen beruhen. Zudem müssen die zugrunde liegenden Informationen offengelegt werden – etwa ob CO₂-Emissionen durch Vermeidung, Reduktion oder lediglich Kompensation ausgeglichen wurden.

Anzeige Anzeige

Wird ein Produkt zum Beispiel mit dem Claim „100 % recycelbar“ beworben, muss das gesamte Produkt einschließlich Etiketten, Kleber und Zusatzmaterialien diese Eigenschaft erfüllen. Ist das nicht der Fall, liegt eine unlautere Geschäftspraxis vor. Ein weiteres typisches Beispiel ist, wenn ein Unternehmen sein Produkt als „klimaneutral“ bewirbt und dich dabei aber ausschließlich auf Kompensationsmaßnahmen stützt. In diesem Fall muss das Marketing deutlich machen, dass es sich um eine CO₂-Kompensation handelt – und die genaue Methodik offenlegen.

Was das Marketing jetzt beachten muss

Auch ohne eine beschlossene Green Claims-Richtlinie ist klar: Die Zeit allgemeiner Umweltversprechen ist vorbei. Für das Marketing bedeutet das eine neue Kommunikationskultur, in der Glaubwürdigkeit und Transparenz entscheidend sind. Wer Umweltargumente ins Zentrum seiner Kampagnen stellt, muss diese konkret benennen, belegen und offenlegen. Begriffe wie „nachhaltig“, „klimaschonend“ oder „natürlich“ dürfen nicht mehr ohne nähere Erläuterung verwendet werden. Vielmehr muss nachvollziehbar sein, welche konkreten Maßnahmen sich hinter solchen Aussagen verbergen.

Gleichzeitig verlangt die EmpCo-Richtlinie eine transparente Kommunikation: Wer mit Zertifikaten oder Prüfsiegeln arbeitet, muss diese offen zugänglich machen und erläutern. Die Grundlage jeder Umweltbehauptung müssen zudem validierte Daten bilden – etwa CO₂-Bilanzen, Lebenszyklusanalysen oder ISO-konforme Umweltkennzahlen.

Anzeige Anzeige

Aussagen, die sich nur auf Teilaspekte wie Verpackung oder Transport beziehen, dürfen nicht verallgemeinert werden. Ein Produkt aus recyceltem Kunststoff gilt nicht automatisch als „umweltfreundlich“, wenn die Produktion energieintensiv ist oder soziale Standards missachtet werden. Marketing-Teams müssen ihre Kommunikationsstrategien daher überprüfen und stärker interdisziplinär arbeiten – gemeinsam mit Nachhaltigkeitsbeauftragten, Produktentwicklung und Rechtsabteilung. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Werbebotschaften nicht nur überzeugend klingen, sondern auch regulatorischen Anforderungen standhalten.

Warum Glaubwürdigkeit zur stärksten Währung wird

Ob die Green Claims-Richtlinie in ihrer geplanten Form noch kommt, ist offen. Doch schon jetzt zeigt sich: Nachhaltigkeitskommunikation steht vor einem Paradigmenwechsel. Werbung muss künftig wissenschaftlich fundiert, verständlich und überprüfbar sein. Verbraucher:innen, Aufsichtsbehörden und Wettbewerber achten zunehmend auf die Substanz hinter grünen Aussagen.

Gleichzeitig wächst der Druck von Plattformbetreibern und Agenturen, die ebenfalls in die Verantwortung genommen werden. Wer weiter mit ungenauen oder übertriebenen Umweltaussagen arbeitet, riskiert nicht nur juristische Konsequenzen, sondern auch einen massiven Reputationsverlust. Dagegen bieten glaubwürdige, transparente Botschaften die Chance, das Vertrauen der Zielgruppen zu stärken und sich langfristig vom Wettbewerb abzuheben.

Anzeige Anzeige

Das Marketing muss nun lernen, Nachhaltigkeit nicht nur zu behaupten, sondern mit belastbaren Fakten zu untermauern – und dabei neue, differenzierte Narrative entwickeln. Greenwashing hat in diesem System keinen Platz mehr. Wer weiterhin auf vage Versprechen setzt, verliert.

Mehr zu diesem Thema