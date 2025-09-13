Jack Dongarra über Quantencomputer: „Dieser Hype wird von der Realität vielleicht nicht eingeholt“

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der mehr über die Entwicklung von Supercomputern in den vergangenen 30 Jahren weiß als der Mathematiker und Informatiker Jack Dongarra. Denn Dongarra, mittlerweile emeritierter Professor der University of Tennessee, hat zahlreiche Programme und Bibliotheken für High-Performance-Computer entwickelt. Unter anderem schuf er den Linpack-Benchmark, der zur Einstufung der weltweit leistungsstärksten Supercomputer in der Top500-Liste verwendet wird. Für diese und andere Beiträge wurde er 2021 mit dem Turing Award ausgezeichnet, der oft als Nobelpreis der Informatik bezeichnet wird.