James Webb zeigt entferntesten jemals entdeckten Stern: 1 Million Mal heller als die Sonne

Durch den Einsatz des James-Webb-Weltraumteleskops hat die Nasa Neuigkeiten über den Stern herausgefunden, welcher der am weitesten entfernte bekannte Stern im gesamten Universum ist. Demnach handelt es sich bei Earendel um einen besonders massereichen Stern des Typs B, der sich in einer Galaxie namens Sunrise Arc befindet.

Das Faszinierende: Earendel leuchtet eine Million Mal heller als die Sonne und ist dabei doppelt so heiß. Der Name stammt aus dem Altenglischen und bedeutet übersetzt so viel wie „Morgenstern“. Bekannt ist außerdem, dass Earendel sein Licht bereits rund 900 Millionen Jahre nach dem Urknall ins All gesendet hat.

Ein natürlicher Effekt macht den Stern erst sichtbar

Dass die Wissenschaftler:innen den Stern überhaupt entdeckt haben, gelang laut der Nasa nur durch die Kombination aus menschlicher Technologie und einem besonderen Effekt. Denn ohne die natürliche Vergrößerung durch einen großen Galaxiehaufen, in diesem Fall WHLO137-08, der genau zwischen der Erde und Earendel liegt, wäre der Stern für menschliche Augen unsichtbar geblieben.

Und das funktioniert so: Die schiere Masse des Galaxiehaufens bewirkt eine Verformung des Raums und wirkt so wie ein natürliches Vergrößerungsglas, durch das die Astronom:innen hindurchschauen können.

Das große Ziel ist ein Stern der 1. Generation

Durch den sogenannten Gravitationslinseneffekt um das 4.000-fache vergrößert ist Earendel trotzdem nur als einzelner Lichtpunkt auf den hochauflösenden Infrarotbildern des weltweit führenden Weltraumobservatoriums zu erkennen. Es handelt sich bei dem am weitesten entfernten bekannten Stern um einen winzigen Himmelskörper, der eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entdeckt und beobachtet wurde.

Die Nasa vermutet, dass Earendel einen rötlichen Begleitstern haben könnte, der aber kühler ist. Nach der Entdeckung haben die Wissenschaftler:innen jetzt folgende Hoffnung: irgendwann einen Stern der allerersten Generation ausfindig zu machen. Dieser würde nur aus Wasserstoff und Helium bestehen und damit aus den Grundbestandteilen des Universums nach dem Urknall.

