Das JWST hat mitten im All einen Planeten beobachtet, der erdähnliche Polarlichter generiert, aber keinen Stern hat. (Bild: V. Belov / Shutterstock)

Ein Team von Forscher:innen des Trinity College Dublin in Irland hat mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie beobachteten auf einem sternenlosen, frei fliegenden Planeten namens SIMP-0136 intensive, feurige Auroras, die den Polarlichtern der Erde ähneln.

Diese Beobachtung stellt die bisherige Annahme infrage, dass solche Leuchterscheinungen primär durch die Interaktion eines Planeten mit dem Sonnenwind eines nahen Sterns entstehen. Die Ergebnisse wurden detailliert in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Paradigma auf dem Prüfstand: Nicht Wolken, sondern Hitze treibt das Wetter an

Bei dem Objekt SIMP-0136 handelt es sich um einen sogenannten Braunen Zwerg, eine Art Mittelding zwischen einem riesigen Gasplaneten und einem kleinen Stern. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass die beobachteten Helligkeitsschwankungen solcher Objekte hauptsächlich durch aufreißende und sich schließende Wolkendecken verursacht werden.

Die neuen, hochpräzisen JWST-Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Die treibende Kraft hinter der Variabilität ist nicht die Wolkenbedeckung, die sich als überraschend stabil erwies, sondern die sich ändernde Temperatur in der Atmosphäre des Planeten. „Das sind einige der präzisesten Messungen der Atmosphäre eines extrasolaren Objekts, die es je gab“, erklärt der Hauptautor der Studie, Dr. Evert Nasedkin, in einer Mitteilung des Trinity College.

Die Forscher:innen konnten nachweisen, dass eine starke Aurora die obere Atmosphäre des Planeten aufheizt und eine „thermische Inversion“ erzeugt – eine Schicht, in der die Temperatur mit der Höhe zunimmt. Diese durch Magnetfelder angetriebene Aufheizung und tiefer liegende Temperaturänderungen scheinen die wahren Motoren des Wetters auf diesem exotischen Himmelskörper zu sein.

Präzisionsarbeit dank James-Webb-Technologie

Die Entdeckung war nur durch die außergewöhnliche Empfindlichkeit der Instrumente des James-Webb-Weltraumteleskops möglich. Das Team um die Projektleiterin Prof. Johanna Vos nutzte die Instrumente NIRSpec und MIRI, um winzige Helligkeitsänderungen zu messen, während der Planet mit einer Periode von nur 2,4 Stunden um seine eigene Achse rotiert.

Die Präzision der Messungen war so hoch, dass Temperaturunterschiede von weniger als fünf Grad Celsius erfasst werden konnten. Dr. Nasedkin vergleicht die Hitze auf dem Objekt, die über 1.500 Grad Celsius beträgt, plakativ: „Dagegen wirkt die Hitzewelle eines Sommers milde.“ Diese Daten erlaubten es, eine detaillierte Karte von Temperatur, Wolken und chemischer Zusammensetzung zu erstellen.

Obwohl die Entdeckung beeindruckend ist, wirft sie neue Fragen auf. Die Modelle deuten darauf hin, dass die Energie, die durch die Aurora in die Atmosphäre eingebracht wird, enorm sein muss. Ob die bekannten Mechanismen der Teilchenbeschleunigung durch Magnetfelder ausreichen, um eine derart starke Aufheizung zu erklären, ist noch unklar und wird Gegenstand zukünftiger Forschung sein.

Die neuen Erkenntnisse über SIMP-0136 sind nicht nur für das Verständnis von Braunen Zwergen relevant. Sie bieten auch ein Fenster zum Verständnis der Atmosphären von Exoplaneten, die junge, riesige Gaswelten umkreisen.

Zukünftige Observatorien wie das Extremely Large Telescope (ELT) und das geplante Habitable Worlds Observatory werden auf diesen Erkenntnissen aufbauen, um die Atmosphärendynamik von fernen Welten noch genauer zu untersuchen.