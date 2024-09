Warum ich jedes Jahr das neue Fifa kaufe, obwohl ich es eigentlich nicht will

Es ist Anfang September und irgendein Kribbeln macht sich in meinem Körper breit. Es ist der Drang nach Fußball, nach stumpfen Gameplay und die Lust, mit meinem „Können“ Schalke 04 innerhalb von drei Jahren zurück auf den Fußballgipfel zu katapultieren (wenn sie da jemals wirklich waren). Aber wie in jedem Jahr versuche ich zwanghaft dem neuen Fifa-Teil (oder EA Sport FC, wie die Serie seit 2023 heißt) zu widerstehen, und scheitere immer wieder aufs Neue. Aber warum? Ich versuche mich zu beruhigen und denke zurück ans letzte Jahr.

Anzeige Anzeige

Frisch getrennt?

2023 hieß Fifa zum ersten Mal nicht mehr Fifa und ich dachte, das würde etwas ändern. Mit Hoffnung in der Brust und ein wenig zu viel Freizeit holte ich mir EA Sports FC24 sogar schon zum Release. 70 Euro kostet mittlerweile der Spaß und ich machte mich euphorisch an die erste Karriere, natürlich mit Schalke. Schon nach eineinhalb Monaten war der Spaß verflogen. Das Gameplay hat mich wie immer frustriert, die Karriere war nicht herausfordernd und auch Ultimate Team wurde schnell zur Reizüberflutung. Über das Jahr hinweg habe ich zwar immer wieder versucht, auch angemessen Spaß für den hohen Preis des Spiels zu bekommen. Das Fazit ist aber seit Jahren gleich: Der neue Teil der Fifa– (oder EA Sports FC-)Reihe hat sich das Jahr wirklich nicht gelohnt.

Zurück in die Gegenwart. Es ist wieder Anfang September und EA Sports FC kriecht zurück in mein Leben wie eine toxische Ex-Affäre. „Jetzt ist alles anders – viel besser“, versucht mich das Werbematerial zu überzeugen. Und auch wenn die Änderungen für Außenstehende minimal klingen, wirken sie für mich immer riesig. Durch „FC IQ” soll jetzt die Taktik besser bestimmt werden können und sich mehr auf dem Platz bemerkbar machen. Cool! Beim Karrieremodus übernimmt das Spiel in Zukunft aktuelle Tabellenstände aus der echten Welt – wie immersiv! Mit „Rush” können Spieler:innen jetzt die gehypten 5-gegen-5 Turniere nachspielen. Wie immer klingt alles für mich, als würde sich jetzt alles ändern. Als wäre der nächste Teil der Reihe endlich wieder gut. Dabei weiß ich so gut, wie wenig diese Änderungen ausmachen. Ich habe schon so viele mitgemacht.

Anzeige Anzeige

Baby, denk an die guten Zeiten

Seit 2010 kaufe ich mir jeden Fifa-Teil. Ich habe drei Konsolengenerationen miterlebt, war bei der Geburt und dem Aufstieg von Ultimate Team dabei. Zu Schulzeiten habe ich Fifa über das ganze Jahr hinweg jeden Tag gespielt. Der Soundtrack jedes Teils ist in meinem Ohr eingebrannt, dass ich beim Hören den Titel und den Fifa-Teil aufsagen kann. Einem meiner besten Freunde musste ich mehrere Döner abgeben, weil ich gegen ihn in Fifa verloren habe.

Ich glaube, viele Menschen kaufen die neuen Fifa-Teile nicht wegen der neuen Features. Es ist vielmehr eine Wette auf Nostalgie. Ich will einmal wieder das Spiel so sorglos spielen wie früher, während John Newman mit „Love Me Again“ (Fifa 14) im Hintergrund läuft. Denn anstatt die beste Fußballsimulation aller Zeiten zu spielen, wäre ich viel lieber wieder 13 Jahre alt, in meinem Kinderzimmer und würde dort ohne ein Fünkchen Sorge vor der Konsole hocken.

Anzeige Anzeige

Nostalgie gibt es nicht nur bei Fifa

9 Bilder ansehen GTA-Nostalgie: 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen Quelle: Screenshot: Rockstar Games

Mehr zu diesem Thema