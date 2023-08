Job-Ghosting: Jeder 10. unterschreibt Arbeitsvertrag – und tritt nicht an

Dreist kommt weiter, aber nicht voran – so lautet ein gängiges Sprichwort. Und manchmal kommt dreist auch einfach gar nicht. Für letzteres Szenario gibt es einen Begriff: „Ghosting“ bedeutet, dass eine Person mit der anderen Person ohne erkennbaren Grund den Kontakt abbricht. Es gibt weder eine Ankündigung noch eine Erklärung. Bekannt ist das Phänomen vor allem aus dem Onlinedating, doch inzwischen wird der Begriff auch im Recruiting verwendet.

Bewerbungsverfahren oft Grund für Ghosting

Wie sehr Ghosting in der Arbeitswelt tatsächlich ein Thema ist, zeigt eine aktuelle Onlineumfrage des Recruiting-Softwareherstellers Softgarden: Zehn Prozent der Bewerberinnen und Bewerber haben demnach einen bereits unterschriebenen Arbeitsvertrag schon vor Antritt der neuen Stelle wieder gekündigt oder haben das Arbeitsverhältnis ohne eine formale Kündigung einfach nicht angetreten. Über die Ergebnisse hat der Spiegel berichtet.

Doch was bewegt die Jobsuchenden dazu, einen Arbeitgebenden zu ghosten? Jeder vierte Befragte gab an, ein besseres Jobangebot erhalten zu haben. Fast so viele Befragte gaben jedoch auch zu verstehen, dass sie schon im Bewerbungsprozess nicht ganz zufrieden waren mit dem Vorgesetztenverhalten. Teils hätten sich Führungskräfte nicht persönlich vorgestellt, teils durften die Ghoster das Team vorab nicht kennenlernen.

In der Regel passiert Ghosting bereits vor der Vertragsunterzeichnung, doch knapp vier von zehn Befragten gaben an, dass ihnen erst nach der geleisteten Unterschrift grobe Zweifel an ihrer Entscheidung aufkamen. Ein Grund sei, dass sich der persönliche Umgang mit den neuen Mitarbeitenden plötzlich negativ verändert habe. Ebenso sei es vorgekommen, dass die Vorgesetzten anfallende Aufgaben nachträglich und ohne Rücksprache verändert hätten.

Kündigung in ersten 100 Tagen nicht unüblich

Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heutzutage überhaupt nicht davor zurückschrecken, direkt nach der Vertragsunterzeichnung das Unternehmen wieder zu verlassen, wird in der Befragung auch thematisiert: 21 Prozent der Befragten habe einen Job demnach bereits binnen der ersten 100 Tage verlassen. Hier zeichnet sich sogar ein offensichtlicher Trend ab: Im vergangenen Jahr 2022 waren es noch knapp 18 Prozent, 2018 knapp 12 Prozent.

