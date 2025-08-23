Karriere-Stillstand droht: Warum Job Hugging gefährlich werden kann

Das Gegenteil von „Job Hopping“ nennt sich „Job Hugging“. Geprägt hat den Begriff das global tätige Beratungsunternehmen Korn Ferry aus dem kalifornischen Los Angeles. Gemeint ist damit der Trend, dass Arbeitnehmer:innen aus Angst vor der unsicheren Wirtschaftslage an ihren bestehenden Jobs festhalten, anstatt aktiv nach neuen Herausforderungen zu suchen.

Besonders stark ausgeprägt sei dieses Verhalten laut einer Studie der Eagle Hill Consulting aus Arlington im US-Bundesstaat Virginia, bei der Gen Z. Gerade die Generation, der lange eine hohe Wechselbereitschaft nachgesagt wurde, zeigt nun die größte Absicht, bei ihrem aktuellen Arbeitgeber zu bleiben.

Unsicherheit als Nährboden für den Stillstand

Die Gründe für diese neue Zurückhaltung sind vielfältig. Die Analyst:innen von Korn Ferry sehen eine Kombination aus einem unvorhersehbaren Wirtschaftsmarkt, der fortschreitenden Disruption durch KI und einem insgesamt schwächeren Arbeitsmarkt als Haupttreiber. In den USA, so berichtet etwa das Outplacement-Unternehmen Challenger, Gray & Christmas aus Chicago, erreichte die Zahl der Stellenstreichungen zuletzt hohe Werte, während das Jobwachstum ins Stocken geraten ist.

Diese Verunsicherung führt dazu, dass selbst hoch qualifizierte Fachkräfte eine neue Stelle nur noch unter bestimmten Bedingungen in Betracht ziehen. „Top-Performer warten auf einen stabileren Markt, bevor sie ein Risiko mit einer neuen Rolle und einem neuen Unternehmen eingehen“, erklärt Stacy DeCesaro, Managing Consultant bei Korn Ferry, in einem Beitrag des Magazins Fast Company.

Ein Jobwechsel kommt für sie demnach nur noch aus drei wesentlichen Gründen infrage: große Unzufriedenheit mit der aktuellen Rolle, eine signifikant höhere Vergütung oder wachsende Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens.

Die zwei Seiten der Medaille: Chance und Risiko

Für Unternehmen mag eine geringere Fluktuation auf den ersten Blick positiv erscheinen. Sie bietet die Chance, gezielt in die Entwicklung und Bindung von Talenten zu investieren, die sich bereits im Unternehmen befinden. Doch der Trend birgt auch Nachteile, sowohl für die Arbeitnehmer:innen als auch für die Firmen selbst.

Wer aus Angst vor einem Wechsel im Job verharrt, riskiert eine berufliche und finanzielle Stagnation. Schließlich sind Jobwechsel historisch gesehen einer der größten Treiber für deutliche Gehaltssprünge. Zudem kann die fehlende Auseinandersetzung mit neuen Aufgaben und Unternehmenskulturen die persönliche Entwicklung bremsen und mittelfristig zu einer Unzufriedenheit führen, die dem Phänomen des Quiet Quitting ähnelt.

Zudem laufen Unternehmen Gefahr, dass ein Mangel an neuen Impulsen die Innovationskraft lähmt. Wenn weniger neue Mitarbeiter:innen frische Perspektiven einbringen, können sich bestehende Teams in einer Komfortzone einrichten. Das erschwert nicht nur die Rekrutierung dringend benötigter Spezialist:innen, sondern macht auch den Berufseinstieg für Absolvent:innen deutlich schwieriger, da weniger Positionen frei werden.

Ein Blick nach vorn

Der Trend zum „Job Hugging“ stellt eine direkte Reaktion auf eine volatile Weltwirtschaft dar. Er zwingt beide Seiten des Arbeitsmarktes zum Umdenken. Arbeitgeber sind gefordert, interne Entwicklungspfade und eine motivierende Kultur zu schaffen, damit ihre „job-huggenden“ Mitarbeiter:innen nicht innerlich kündigen.

Gleichzeitig solltet ihr als Arbeitnehmer:innen eure eigene Situation kritisch prüfen. Fragt euch, ob die Treue zum Job auf echter Zufriedenheit oder doch nur auf der Angst vor dem Unbekannten beruht. Denn auch in unsicheren Zeiten gilt: Eine Karriere will aktiv gestaltet werden, nicht nur passiv bewahrt.

